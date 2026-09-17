"Угрожает расправой": мужчина жестоко избил жену на глазах у дочерей в Шымкенте
В социальных сетях и Telegram-каналах распространились шокирующие кадры с пострадавшей. На кадрах видео запечатлена плачущая женщина с окровавленным лицом.
По ее словам, супруг не только применил физическую силу, но и жестко обматерил ее в присутствии двух несовершеннолетних дочерей.
Однако на этом издевательства не закончились.
"Более того, на ее имя он оформил кредит на два миллиона тенге, а ей самой якобы угрожает расправой", – указывается в распространяемом сообщении.
На жуткий инцидент отреагировали правоохранительные органы. Стражи порядка уже установили личность и задержали нападавшего.
"Сотрудниками полиции города Шымкента задержан 25-летний житель Туркестанской области, подозреваемый в причинении телесных повреждений женщине. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Установлено, что данный факт произошел 16 сентября около полуночи на территории города Шымкента", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе ДП Шымкента 17 сентября 2026 года.
В ведомстве добавили, что по заявлению пострадавшей уже начато расследование. Ход уголовного дела находится под личным контролем руководства Департамента полиции города.
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