Наводнение вновь обрушилось на Непал: жителей эвакуируют

К наводнению привел сухой оползень в районе Горкха, примерно в 100 км к западу от столицы Катманду. Он перекрыл реку Буди Гандаки, сообщает Zakon.kz.

Непал все еще восстанавливается после разрушительного наводнения на границе с Китаем, в результате которого более 1 400 человек погибли и тысячи других пропали без вести. Однако как пишет Sky News, 11 октября 2026 года новое внезапное наводнение вновь разрушило дома вдоль реки в центральной части страны, жителей эвакуируют на вертолете.

Буди-Гандаки впадает в реку Тришули ниже по течению от другого притока, где обрушение ледника в августе привело к катастрофическому наводнению.

Глава администрации округа Горкха Дхармендра Кумар Мишра сообщил, что около десятка домов и два подвесных моста были смыты, добавив, что наводнение также повредило лагерь строителей гидроэлектростанции:

"Мы попросили жителей деревень, расположенных вдоль берегов реки ниже по течению, эвакуироваться и оставаться в безопасности".

Национальные службы по ликвидации последствий стихийных бедствий предупредили о наводнении жителей районов Горкха, Танахун, Читван, Восточный Навалпараси и Западный Навалпараси, расположенных вдоль реки.

नेपाल में फिर से बड़ी तबाही भूस्खलन के कारण बूढ़ी गंडकी नदी में अचानक आए उफान से गोरखा जिले का सल्लेरी बाजार जलमग्न हो गया है। प्रशासन ने त्रिशूली दोभान तक के सभी नदी तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को तुरंत ऊंचे और सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है! #Nepal https://t.co/s6au1MxWzs — Ashish rai (@journorai) October 11, 2026

После предыдущего наводнения пропавшими без вести числились три туристки из Казахстана: две в Непале и одна в Тибете. С одной из них удалось установить связь. Выяснилось, что она отменила свою поездку в зону стихийного бедствия. В настоящее время она находится в Казахстане. Местонахождение двух других наших соотечественниц на данный момент не установлено.