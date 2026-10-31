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Туризм

Пошел в обход правил и очнулся под ИВЛ: трагичная история одиночного похода

Горы, альпинизм, веревки, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 05:57 Фото: magnific
26-летний австралиец путешествовал в одиночку и сорвался со скалы недалеко от Лобуче в районе Эвереста. Его эвакуировали вертолетом в Катманду в реанимацию, сообщает Zakon.kz.

Как передает Alpagama, Джошуа Патрик Керубино получил серьезные травмы головы после падения на перевале Конгма-Ла. Сначала его доставили в Лобуче, а 27 октября, по данным The Tourism Times, вывезли из Непала.

Конгма-Ла на высоте около 5535 метров – самый высокий из трех перевалов на классическом треккинге "Три перевала Эвереста". Маршрут соединяет район Чукунг в долине Имджа с Лобуче по каменистой, не покрытой ледником морене. Переход долгий и трудный, спуск в Лобуче с крутыми участками.

Несчастный случай привлек внимание к правилам, действующим в Непале в районе Кхумбу.

С 2023 года Совет по туризму Непала требует, чтобы всех иностранных туристов, отправляющихся в треккинг в национальных парках, в том числе в Сагарматхе, сопровождал лицензированный гид.

На практике местный сельский муниципалитет Кхумбу Пасанг Лхаму продолжает выдавать собственные пермиты и не слишком строго следит за соблюдением требования о наличии гида. Таким образом, самостоятельные походы все еще распространены.

Ранее мы писали о том, как альпинисты взошли на гору, которая растет.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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