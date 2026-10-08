МИД раскрыл новые детали поисков казахстанок, пропавших в Непале и Тибете

Официальный представитель МИД РК Жанболат Усенов заявил о том, что ведомство держит на контроле ситуацию с казахстанцами, оказавшимися в зоне стихийного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе КНР, сообщает Zakon.kz.

По данным непальской стороны, поисково-спасательная операция на территории Непала официально завершена 5 октября. Сейчас в пострадавших районах ведутся восстановительные работы, в ходе которых обнаруженные останки и личные вещи передаются для последующей идентификации. В Тибетском автономном районе КНР поиски в наиболее пострадавшем уезде Гьиронг продолжаются. Китайская сторона параллельно проводит идентификацию останков и генетическую экспертизу.

Ранее пропавшими без вести числились три туристки из Казахстана: две в Непале и одна в Тибете. С одной из них, числившейся пропавшей без вести и предположительно находившейся в Непале, удалось установить связь. Выяснилось, что она отменила свою поездку в зону стихийного бедствия. В настоящее время она находится в Казахстане.

Местонахождение двух других наших соотечественниц на данный момент не установлено. Их родственники прошли необходимые процедуры для возможной идентификации, в том числе сдали биологический материал для ДНК-анализа в соответствии с порядком, определенным компетентными органами Непала и КНР.

Казахстанские дипломаты находятся в контакте с семьями пропавших без вести и оказывают им содействие

Ранее МИД Казахстана сообщил о работе по возвращению граждан страны, оказавшихся в зоне боевых действий. В ведомстве подчеркнули необходимость получения полной и достоверной информации о таких гражданах непосредственно от них самих либо их родственников.