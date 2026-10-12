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Мир

Над облаками, без отопления и воды: золотая лихорадка тянет людей в самый высокий и опасный город

самый высокий город в мире, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 12:27 Фото: Youtube/Ruhi Çenet
Город на вершине мира с невысокими потребностями, но высокими перспективами. Так можно назвать Ла-Ринконада – самый высокий населенный пункт на Земле, расположенный в перуанских Андах (регион Пуно, провинция Сан-Антонио-де-Путина), сообщает Zakon.kz.

Ла-Ринконада расположен примерно на высоте 5 100 метров над уровнем моря. На такой высоте разреженный воздух может стать настоящим испытанием для любого, кто здесь окажется. Уже после нескольких шагов могут возникнуть головные боли, головокружение, тошнота и одышка, хотя местные жители адаптировались к экстремальным условиям на протяжении многих поколений.

А ночью воздух охлаждается до минус 10 градусов, при этом в большинстве домов нет ни отопления, ни водопровода.

Однако город привлекает толпы туристов. И самое высокогорное населенное поселение в мире славится не панорамными видами или достопримечательностями: глубоко в горах скрыто нечто чрезвычайно ценное, ради чего многие готовы рисковать жизнью, пишет Hamuesgyemant. Главной мотивацией тех, кто приезжает сюда, является золото, найденное в окружающих город горах. Тысячи людей из других частей Перу переехали сюда в надежде найти руду, которая изменит их жизнь.

Сегодня здесь проживает порядка 50 000 человек, несмотря на то, что развитие инфраструктуры значительно отстает от роста населения. Многие семьи живут в простых металлических домах без отопления, отдельных ванных комнат и водопровода, а горы мусора и открыто текущие сточные воды – часть повседневной жизни на улицах.

Сами же шахтеры-старатели работают в опаснейших условиях: в узких туннелях, где им угрожают обрушения, взрывы и токсичные газы.

Система оплаты труда тоже вызывает сомнения: некоторые рабочие работают неделями без зарплаты, а затем получают один выходной, когда могут оставить себе найденную руду. И хороший улов в этот день может стоить больших денег, а неудачный день может означать, что они проработали почти месяц впустую.

Кроме того ртуть и другие химические вещества, используемые при обработке золота, загрязняют окружающую почву и воду, а на окраинах города растут горы отходов.

Таким образом, Ла-Ринконада – город крайностей: дышать там едва удается, условия жизни часто тяжелые, но почти каждый день приезжают новые люди. Скрытые в глубинах гор сокровища золота заставляют людей ставить на кон все.

Ранее мы рассказывали о другом способе обогатиться за не очень долгое время, но, опять же, тяжелым трудом – работа на норвежских рыболовных судах.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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