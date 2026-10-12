Напилась, поцеловала незнакомцев и устроила погром: суд вынес приговор дебоширке в Сингапуре

В Сингапуре 49-летнюю Го Мэй Чи приговорили к 21 неделе тюрьмы за серию пьяных дебошей и домогательств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times со ссылкой на следствие, после употребления около 10 порций пива женщина подошла в торговом центре к двум братьям-подросткам, схватила их за воротники и поцеловала. Находясь под следствием, она продолжила нарушать закон: устроила погром в кафе, из-за чего пострадал случайный посетитель, а затем грубо обошлась с патрульными на улице.

Уточняется, что во время задержания за очередной пьяный инцидент наотрез отказывавшаяся подчиняться требованиям правоохранителей Го заявила: "Я никуда не пойду!"

Согласно данным издания, суд учел все сопутствующие эпизоды и приговорил дебоширку к реальному сроку.

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