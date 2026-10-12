#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+13°
$
453.93
508.72
5.35
Мир

Напилась, поцеловала незнакомцев и устроила погром: суд вынес приговор дебоширке в Сингапуре

Напилась, поцеловала незнакомцев и устроила погром: суд вынес приговор дебоширке в Сингапуре, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 18:57 Фото: magnific.com
В Сингапуре 49-летнюю Го Мэй Чи приговорили к 21 неделе тюрьмы за серию пьяных дебошей и домогательств, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Straits Times со ссылкой на следствие, после употребления около 10 порций пива женщина подошла в торговом центре к двум братьям-подросткам, схватила их за воротники и поцеловала. Находясь под следствием, она продолжила нарушать закон: устроила погром в кафе, из-за чего пострадал случайный посетитель, а затем грубо обошлась с патрульными на улице.

Уточняется, что во время задержания за очередной пьяный инцидент наотрез отказывавшаяся подчиняться требованиям правоохранителей Го заявила: "Я никуда не пойду!"

Согласно данным издания, суд учел все сопутствующие эпизоды и приговорил дебоширку к реальному сроку.

Ранее в полиции прокомментировали видео с дракой и стрельбой в Жаркенте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
Читайте также
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система
17:03, 03 ноября 2025
Суд вынес приговор в отношении Алики Мухамадиевой
Пьяный астанчанин утроил драку в офисе
10:16, 04 декабря 2023
Пьяный астанчанин устроил драку в офисе
Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, судебный процесс, зачитывание приговора, судебная система, уголовный кодекс РК
16:56, 04 июня 2026
Суд вынес приговор семье казахстанцев, устроивших ад на земле детям-сиротам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ХК &quot;Барыс&quot;
19:04, Сегодня
"Барыс" объявил состав на матч КХЛ против "Сибири"
Фото: WTA
18:38, Сегодня
Андреева высказалась о борьбе с Рыбакиной и Соболенко за лидерство в рейтинге WTA
Фото: ФК &quot;Кайрат&quot;
18:13, Сегодня
"Кайрат" объявил заявку на общий этап Лиги Конференций
Карлос Алькарас
17:49, Сегодня
Карлос Алькарас сенсационно проиграл в третьем круге "Мастерса" в Шанхае
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: