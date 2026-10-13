В лесу нашли тело обритой девушки: за убийство задержали семью

21-летнюю девушку обнаружили мертвой во Владимирской области (Россия). Правоохранители подозревают в ее убийстве целую семью, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, в управлении СК РФ по региону раскрыли, что инцидент произошел в Судогде.

Следствие считает, что пострадавшая пришла в гости к 20-летней местной жительнице, где вместе они распивали алкоголь.

Неожиданно на почве ревности последняя начала наносить удары гостье. Время спустя к процессу избиения присоединились ее возлюбленный, 17-летняя сестра и мать. Девушку били деревянным ящиком и стулом. По неозвученной причине ей обрили голову.

В итоге девушка скончалась из-за травм.

Осознав это, семья вывезла тело погибшей в лес и бросила его там. Чтобы скрыть улики, тело пытались сжечь, но, так как огонь мог привлечь внимание прохожих, потушили его.

Бросив девушку на месте, подозреваемые продали ее вещи и уехали в другой регион. На данный момент следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали о том, что киллер жестоко убил мужчину на глазах у его дочерей.