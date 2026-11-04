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Происшествия

Убийство зоозащитника Владимира Теплякова: задержан подозреваемый

зоозащитник Владимир Тепляков, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2026 08:40 Фото: Zakon.kz
В Алматинской области задержали подозреваемого в убийстве известного зоозащитника Владимира Теплякова, сообщает Zakon.kz.

Информацию сегодня, 4 ноября 2026 года, подтвердили в пресс-службе Департамента полиции (ДП) региона:

"Сотрудниками полиции 7 октября текущего года возбуждено уголовное дело по факту убийства мужчины. В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый, который в настоящее время взят под стражу. В рамках расследования проверяется причастность задержанного к совершенному убийству, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего".

В пресс-службе заверили, что ход расследования находится на особом контроле руководства ДП Алматинской области.

Иная информация, как пояснили стражи порядка, в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит.

Владимир Тепляков – казахстанский зоозащитник и основатель алматинского приюта для собак Dog House "Твардовский дом". Этот приют он основал в 2015 году и назвал его в память о своем приемном сыне Ильясе (носившем псевдоним Твардовский), который мечтал о большом ветеринарном центре, но ушел из жизни в 21 год. Ради заботы о животных Тепляков ушел с высокооплачиваемой должности.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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