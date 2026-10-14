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Мир

Пассажир заплатил за проезд в автобусе загадочной монетой, которой оказалось более 2 тысяч лет

древняя монета, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:15 Фото: news.leeds.gov.uk
В начале 1950-х годов в английском городе Лидс мужчина расплатился за проезд в автобусе загадочной монетой, возраст которой спустя десятилетия оценили в более чем 2000 лет, сообщает Zakon.kz.

В те годы проезд стоил всего один пенни. В конце каждой смены дневные сборы за проезд в автобусе и трамвае поступали в кассу транспортной компании города Лидс. Там главный кассир Джеймс Эдвардс подсчитывал выручку, пишет Daily Galaxy.

Когда Эдвардсу попадались монеты, которые нельзя было принять в качестве законного платежного средства, например, подделки или иностранные, он забирал их домой в качестве подарков своему внуку Питеру. Монеты в итоге около 70 лет пролежали в деревянном сундуке.

древняя монета, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:15

Фото: news.leeds.gov.uk

У многих монет в сундуке страна происхождения очевидна. Но эта была "без страны" и она всегда интриговала Питера. Он решил выяснить, что это за монета. Работая с музеями и галереями Лидса, мужчина провел исследование и вместе с учеными проследил ее происхождение до карфагенского поселения в городе Кадис на испанском побережье. Монета была отчеканена в I веке до нашей эры.

Подсказки экспертам дал дизайн монет. На одной стороне изображен бог Мелькарт в головном уборе из львиной шкуры, обычно ассоциирующийся с греческим богом Гераклом. Эксперты отмечают, что монеты в греческом стиле были распространены в финикийской культуре, поскольку они пользовались популярностью у торговцев вдоль Средиземноморского побережья.

На оборотной стороне изображены два голубых тунца, что является очевидной связью с морской культурой Кадиса, одного из старейших городов региона.

древняя монета, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 14:15

Фото: news.leeds.gov.uk

А вот как эта загадочная монета стала средством оплаты проезда в Лидсе, остается неизвестным. У Питера есть теория, что то время было вскоре после войны. Он предполагает, что солдаты возвращались домой с монетами из стран, куда их отправляли.

Сейчас старинная монета находится в Лидском научно-познавательном центре.

А в Египте случайно наткнулись на две колоссальные статуи фараона Рамзеса II.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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