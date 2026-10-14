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Наука и технологии

С трехэтажный дом: колоссальную находку откопали в Египте

статуя в Египте, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 12:19 Фото: pixabay
Археологи в деревне Бехбейт-эль-Хагар в египетской провинции Гарбия обнаружили остатки двух колоссальных царских статуй, предположительно, фараона Рамзеса II, сообщает Zakon.kz.

Открытия были сделаны после того, как местный житель, работая на участке возле своего дома, обнаружил каменный блок с надписью. Он сообщил о находке в местную инспекцию по охране древностей, что послужило поводом для проведения первоначального расследования, подтвердившего, что блок является археологическим артефактом, пишет Heritagedaily.

В итоге группа археологов в ходе раскопок обнаружила остатки двух монументальных царских статуй и блок розового гранита с иероглифическими надписями, связанными с Рамзесом II.

Рамзес II, также известный как Рамзес Великий, был третьим фараоном 19-й династии Египта в период Нового царства, правившим приблизительно с 1279 по 1213 год до н.э.

Первая находка представляет собой колоссальную голову статуи высотой приблизительно 1,6 метра.

Археологи также обнаружили часть задней колонны статуи, структурного элемента, часто встречающегося на древнеегипетских царских скульптурах, на которой выгравирована надпись с именем царя Гора. Имя Гор входило в царский титул, используемый египетскими фараонами, и отождествляло царя с Гором, божеством с головой сокола, ассоциирующимся с царской властью и авторитетом.

Судя по размерам сохранившейся головы, исследователи предполагают, что первоначальная высота статуи, включая постамент, могла составлять приблизительно 8,5 метра.

Указанная высота свидетельствует о том, что статуя представляла собой монументальную царскую скульптуру, отражающую масштаб архитектурных и художественных проектов, осуществлявшихся во время правления Рамзеса II.

Вторая находка представляет собой значительную часть другой царской статуи высотой приблизительно 2,4 метра, которая, по мнению археологов, также может изображать Рамзеса II.

Примерно в метре к северу от второй статуи археологи обнаружили блок из розового гранита длиной около 1,3 метра. В этом блоке сохранились иероглифические надписи, в том числе два царских титула Рамсеса II: "Несу Бети", что означает "царь Верхнего и Нижнего Египта", и "Са Ра", что означает "сын Ра".

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи заявил, что это открытие является важным дополнением к археологическим данным Бехбейт-эль-Хагар и способствует лучшему пониманию исторического и культурного значения региона.

Бехбейт-эль-Хагар – важный археологический памятник в дельте Нила, наиболее известный своими остатками монументального храма, посвященного Исиде, одной из главных богинь древнеегипетского пантеона.

Ранее стало известно, что закрытый для публики более 20 лет 3400-летний памятник – гробницу Аменхотепа III – снова открыли для туристов в Египте.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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