Анатолия Кашпировского похоронили в Украине в безымянной могиле

Известного советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в "безымянной" могиле в украинском городе Виннице спустя 10 дней после смерти, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевта похоронили 13 октября 2026 года, его тело доставили в Украину транзитом через Польшу и Турцию. По данным SHOT, могила целителя безымянная – на ней нет таблички с именем и фото, венки оставлены без подписей.

По данным канала, Кашпировского похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочь. Но могилу разместили отдельно.

Близкие намеренно скрыли время и место похорон. После того как стало известно о возвращении тела Кашпировского на родину, в соцсетях появились возмущенные комментарии и призывы осквернить могилу. Родные испугались, что на кладбище могут прийти ради издевательств.

На похоронах мага присутствовали его самые близкие.

При этом со знаменитым теле-магом общественность простилась 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, по данным SHOT, стала острая сердечная недостаточность. За несколько месяцев до этого у него обнаружили злокачественную опухоль.