#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+16°
$
448.45
501.59
5.36
Мир

Анатолия Кашпировского похоронили в Украине в безымянной могиле

Анатолий Кашпировский, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 16:38 Фото: Telegram/Anatoly Kashpirovskiy
Известного советского и российского психотерапевта Анатолия Кашпировского похоронили в "безымянной" могиле в украинском городе Виннице спустя 10 дней после смерти, сообщает Zakon.kz.

Психотерапевта похоронили 13 октября 2026 года, его тело доставили в Украину транзитом через Польшу и Турцию. По данным SHOT, могила целителя безымянная – на ней нет таблички с именем и фото, венки оставлены без подписей.

По данным канала, Кашпировского похоронили на том же кладбище, где покоятся его родители и дочь. Но могилу разместили отдельно.

Близкие намеренно скрыли время и место похорон. После того как стало известно о возвращении тела Кашпировского на родину, в соцсетях появились возмущенные комментарии и призывы осквернить могилу. Родные испугались, что на кладбище могут прийти ради издевательств.

На похоронах мага присутствовали его самые близкие.

При этом со знаменитым теле-магом общественность простилась 8 октября на Троекуровском кладбище в Москве.

Анатолий Кашпировский умер 3 октября в возрасте 87 лет. Причиной смерти, по данным SHOT, стала острая сердечная недостаточность. За несколько месяцев до этого у него обнаружили злокачественную опухоль.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
Читайте также
Анатолий Кашпировский
13:48, 03 октября 2026
Умер Анатолий Кашпировский
Знаменитый гиптотизер Анатолий Кашпировский
07:40, 27 сентября 2026
Анатолий Кашпировский стал отцом в 86 лет
Кашпировский, ведущий
06:31, 09 июля 2026
Анатолия Кашпировского экстренно прооперировали после самолечения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Астана&quot; благодаря победе над &quot;Иртышом&quot; сохраняет прописку в еврокубках
16:53, Сегодня
"Астана" благодаря победе над "Иртышом" сохраняет прописку в еврокубках
&quot;Кайрат&quot; разгромил &quot;Младость&quot; в молодёжной Лиге чемпионов УЕФА
16:50, Сегодня
"Кайрат" разгромил "Младость" в молодёжной Лиге чемпионов УЕФА
Зверев и Бублик обнимаются после матча
16:41, Сегодня
Зверев рассказал, почему доиграл встречу с Бубликом в Шанхае несмотря на травму ноги
Анна Данилина в матче за сборную Казахстана в Кубке Билли Джин Кинг
16:30, Сегодня
Анна Данилина без игры вышла в четвертьфинал топ-турнира в Ухане
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: