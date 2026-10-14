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Мир

Слабый пароль помог похитить миллионы записей из базы данных Дании

Слабый пароль помог похитить миллионы записей из базы данных Дании, фото - Новости Zakon.kz от 14.10.2026 18:37 Фото: magnific.com
В Дании произошла утечка 8,8 млн записей из национального реестра населения, сообщает Zakon.kz.

По данным The Register, хакер получил доступ к базе через IT-компанию Pays ApS, один из аккаунтов которой был защищен паролем "123456".

Власти обнаружили взлом спустя 12 дней после инцидента. Поводом стала необычно высокая активность, отраженная в счете компании. Глава Pays ApS Софи Лаурсен подтвердила, что злоумышленник использовал доступ компании к базе для выгрузки данных.

Человек, заявивший об ответственности за взлом, утверждает, что не намерен продавать или публиковать похищенную информацию. При этом датские власти подтвердили факт несанкционированного извлечения данных, однако не назвали компанию, через которую произошел взлом.

Инцидент вновь привлек внимание к проблемам кибербезопасности и защите государственных баз данных. Случай показал, что слабая парольная защита стороннего подрядчика может поставить под угрозу миллионы записей, даже если сама система содержит важную информацию о населении страны.

Ранее сообщалось, что миллиарды тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от интернет-мошенничеств.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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