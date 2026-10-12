Миллиарды тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от интернет-мошенничеств: названа сумма
Фото: Zakon.kz
В Казахстане активно развивается интеллектуальная система защиты от интернет-мошенников. Об этом 12 октября 2026 года заявили в пресс-службе правительства РК, а также привели главные цифры и факты, сообщает Zakon.kz.
Так, в стране за три года число кибермошенничеств сократилось на 40%, раскрываемость выросла на 29,9%, а потерпевшим возмещено 5,9 млрд тенге.
За последние годы пострадавшим возвращены миллиарды тенге, а благодаря Антифрод-центру Нацбанка блокировано свыше 117 млрд тенге. Действует уголовная ответственность за дропперство.
Что изменилось в законах и защите:
- Защита персональных данных закреплена на конституционном уровне.
- Введена обязательная биометрия для доступа к базам с медицинскими, банковскими и другими важными данными.
- Организации обязаны уведомлять граждан об утечках.
- В Трудовой кодекс введены нормы по обучению сотрудников кибергигиене, а контроль за защитой критических объектов передан КНБ.
Полезные бесплатные сервисы для граждан:
- "Стоп-кредит" в eGov Mobile – добровольный отказ от оформления кредитов. К 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз.
- Сервис контроля доступа в eGov – проверка и отзыв согласий на обработку данных.
- NomadGuard – проверка на утечки данных и фишинг.
- Курсы киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec.
Главное правило для казахстанцев:
"Никогда не передавайте SMS-коды и пароли, проверяйте ссылки и включайте двухфакторную аутентификацию!"
9 октября 2026 года стало известно, что "подарок" по почте едва не обошелся казахстанке в 5 млн тенге. Мошенничество предотвратил находящийся вне службы полицейский, который пришел на помощь 59-летней женщине.
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