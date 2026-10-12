Миллиарды тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от интернет-мошенничеств: названа сумма

В Казахстане активно развивается интеллектуальная система защиты от интернет-мошенников. Об этом 12 октября 2026 года заявили в пресс-службе правительства РК, а также привели главные цифры и факты, сообщает Zakon.kz.

Так, в стране за три года число кибермошенничеств сократилось на 40%, раскрываемость выросла на 29,9%, а потерпевшим возмещено 5,9 млрд тенге.

За последние годы пострадавшим возвращены миллиарды тенге, а благодаря Антифрод-центру Нацбанка блокировано свыше 117 млрд тенге. Действует уголовная ответственность за дропперство.

Что изменилось в законах и защите:

Защита персональных данных закреплена на конституционном уровне.

Введена обязательная биометрия для доступа к базам с медицинскими, банковскими и другими важными данными.

Организации обязаны уведомлять граждан об утечках.

В Трудовой кодекс введены нормы по обучению сотрудников кибергигиене, а контроль за защитой критических объектов передан КНБ.

Полезные бесплатные сервисы для граждан:

"Стоп-кредит" в eGov Mobile – добровольный отказ от оформления кредитов. К 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз.

Сервис контроля доступа в eGov – проверка и отзыв согласий на обработку данных.

NomadGuard – проверка на утечки данных и фишинг.

Курсы киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec.

Главное правило для казахстанцев:

"Никогда не передавайте SMS-коды и пароли, проверяйте ссылки и включайте двухфакторную аутентификацию!"

9 октября 2026 года стало известно, что "подарок" по почте едва не обошелся казахстанке в 5 млн тенге. Мошенничество предотвратил находящийся вне службы полицейский, который пришел на помощь 59-летней женщине.