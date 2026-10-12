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Общество

Миллиарды тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от интернет-мошенничеств: названа сумма

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 12.10.2026 10:50 Фото: Zakon.kz
В Казахстане активно развивается интеллектуальная система защиты от интернет-мошенников. Об этом 12 октября 2026 года заявили в пресс-службе правительства РК, а также привели главные цифры и факты, сообщает Zakon.kz.

Так, в стране за три года число кибермошенничеств сократилось на 40%, раскрываемость выросла на 29,9%, а потерпевшим возмещено 5,9 млрд тенге.

За последние годы пострадавшим возвращены миллиарды тенге, а благодаря Антифрод-центру Нацбанка блокировано свыше 117 млрд тенге. Действует уголовная ответственность за дропперство.

Что изменилось в законах и защите:

  • Защита персональных данных закреплена на конституционном уровне.
  • Введена обязательная биометрия для доступа к базам с медицинскими, банковскими и другими важными данными.
  • Организации обязаны уведомлять граждан об утечках.
  • В Трудовой кодекс введены нормы по обучению сотрудников кибергигиене, а контроль за защитой критических объектов передан КНБ.

Полезные бесплатные сервисы для граждан:

  • "Стоп-кредит" в eGov Mobile – добровольный отказ от оформления кредитов. К 1 июня 2026 года сервисом воспользовались 6,3 млн раз.
  • Сервис контроля доступа в eGov – проверка и отзыв согласий на обработку данных.
  • NomadGuard – проверка на утечки данных и фишинг.
  • Курсы киберграмотности на eGov и платформе CitizenSec.

Главное правило для казахстанцев:

"Никогда не передавайте SMS-коды и пароли, проверяйте ссылки и включайте двухфакторную аутентификацию!"

9 октября 2026 года стало известно, что "подарок" по почте едва не обошелся казахстанке в 5 млн тенге. Мошенничество предотвратил находящийся вне службы полицейский, который пришел на помощь 59-летней женщине.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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