Китайский ответ SpaceX: новую ракету планируют ловить гигантскими "палочками"

Китайская частная аэрокосмическая компания Deep Blue Aerospace изготовила топливный бак диаметром пять метров для ракеты Nebula-2, а ее первую ступень планирует возвращать с помощью гигантских механических манипуляторов, напоминающих палочки для еды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Nebula-2 разрабатывают для коммерческих запусков. Она, как рассчитывают специалисты, сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 25 тонн груза, в том числе спутники.

Первую ступень ракеты, как гласит публикация издания "Наука.ТВ", планируют использовать более 20 раз. Это позволит сократить расходы на запуски. В настоящее время компания продолжает подготовку ракеты, а испытания двигателя второй ступени ожидаются к концу 2026 года.

Есть и другая интересная особенность многоразовой ракеты – способ возвращения первой ступени.

Вместо посадки на землю или морскую платформу ее планируют захватывать специальными механическими манипуляторами возле стартовой башни. Такие конструкции напоминают гигантские палочки для еды.

Примечательно, что похожую технологию использует американская компания SpaceX. Еще в октябре 2024 года во время испытательного полета Starship ее башня Mechazilla успешно поймала возвращавшийся ускоритель Super Heavy.

Что же касается Deep Blue Aerospace, то компания пока только разрабатывает собственную систему захвата. Когда она сможет применить эту технологию на практике – неизвестно.

A big step for China’s commercial space sector: Deep Blue Aerospace has rolled out its stainless steel propellant tank for its for its Nebula-2 rocket. https://t.co/JTuwbK8biw — Interesting Engineering (@IntEngineering) October 13, 2026

6 октября 2026 года мы рассказывали, что в Китае построили уникальную морскую платформу размером с 28-этажку для закачки углекислого газа.