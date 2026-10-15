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Мир

Китайский ответ SpaceX: новую ракету планируют ловить гигантскими "палочками"

небо, ракета, облака, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 16:02 Фото: pexels
Китайская частная аэрокосмическая компания Deep Blue Aerospace изготовила топливный бак диаметром пять метров для ракеты Nebula-2, а ее первую ступень планирует возвращать с помощью гигантских механических манипуляторов, напоминающих палочки для еды, сообщает Zakon.kz.

Известно, что Nebula-2 разрабатывают для коммерческих запусков. Она, как рассчитывают специалисты, сможет доставлять на низкую околоземную орбиту до 25 тонн груза, в том числе спутники.

Первую ступень ракеты, как гласит публикация издания "Наука.ТВ", планируют использовать более 20 раз. Это позволит сократить расходы на запуски. В настоящее время компания продолжает подготовку ракеты, а испытания двигателя второй ступени ожидаются к концу 2026 года.

Есть и другая интересная особенность многоразовой ракеты – способ возвращения первой ступени.

Вместо посадки на землю или морскую платформу ее планируют захватывать специальными механическими манипуляторами возле стартовой башни. Такие конструкции напоминают гигантские палочки для еды.

Примечательно, что похожую технологию использует американская компания SpaceX. Еще в октябре 2024 года во время испытательного полета Starship ее башня Mechazilla успешно поймала возвращавшийся ускоритель Super Heavy.

Что же касается Deep Blue Aerospace, то компания пока только разрабатывает собственную систему захвата. Когда она сможет применить эту технологию на практике – неизвестно.

6 октября 2026 года мы рассказывали, что в Китае построили уникальную морскую платформу размером с 28-этажку для закачки углекислого газа.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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