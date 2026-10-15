Непогода нарушила авиасообщение в Стамбуле – 51 самолет перенаправили
Как пишет Associated Press, из-за ливня затоплены дома и предприятия, дороги и подземные переходы. В городе, где проживают около 16 млн человек, начался хаос.
Власти Стамбула призвали жителей города оставаться дома, а живущих на цокольных этажах горожан – переночевать где-либо еще.
Вместе с тем из-за ливня не только затоплены квартиры и предприятия, дороги и подземные переходы. По информации Anadolu Ajansı, из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий перебои в работе возникли в двух аэропортах Стамбула: Стамбульском аэропорту (Istanbul Airport) и аэропорту имени Сабихи Гёкчен (Sabiha Gökçen). Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.
"Сильный ветер и неблагоприятные погодные условия нарушили работу двух аэропортов Стамбула – Стамбульского аэропорта и аэропорта имени Сабихи Гёкчен. В результате десятки самолетов не смогли приземлиться по расписанию и были перенаправлены на запасные аэродромы", – делятся такими данными власти города.
İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada İstanbul Havalimanı’nda 51 seferin alternatif havalimanlarına yönlendirildiğini duyurdu. Vali Gül ayrıca, 7 geliş ve 12 gidiş olmak üzere toplam 19 seferin iptal edildiğini bildirdi. #aviation #istanbulhavalimani #sabihagokcenairport https://t.co/hAD1RdB0jL— Airportanlik (@airportanlik) October 15, 2026
14 октября произошли основные проблемы: 43 самолета перенаправили на запасные аэродромы из-за невозможности совершить посадку. В аэропорту Сабихи Гёкчен из-за сильного ветра временно приостанавливали посадку и вылеты. Но к 22:02 по местному времени работа аэропорта возобновилась.
🚨SON DAKİKA İSTANBUL YENI HAVALIMANII’NDA ÇEKILEN GÖRÜNTÜLER YÜREK HOPLATTI. Henüz gerçek mi bilinmiyor ama aşırı korkunç duruyor umarım yapay zekadır…. https://t.co/OCxkY1FclB— Black Chain Kripto (@blackchankripto) October 15, 2026
Как сообщило профильное турецкое авиационное издание Hava Haber, на сегодняшний день данные следующие: что в Стамбульском аэропорту 51 рейс был перенаправлен в альтернативные аэропорты. Губернатор города Давут Гюль сообщил, что в общей сложности было отменено 19 рейсов, из которых 7 на прилет и 12 на вылет.
🇹🇷 Istanbul’s roads are now COLLAPSING as the city faces FLASH FLOODING. The chaos has reached multiple districts: Hospitals, a metro station, and a school have been damaged by the rising waters. It’s ANOTHER city buckling under the pressure of rising floodwaters. Source: Türkiye Today / Writer: Marie https://t.co/W6g8QcJn55 https://t.co/RHprRuyhuf— Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 14, 2026
По информации властей города, интенсивные осадки продлятся еще два-три дня. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Занятия в школах приостановлены, дороги закрыты, к тому же вода затопила станции метро.
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