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Мир

Непогода нарушила авиасообщение в Стамбуле – 51 самолет перенаправили

задержка рейсов, перенос рейсов, перенаправление лайнеров, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2026 21:15 Фото: pexels
Не только сильнейший ливень принес в размеренную жизнь Стамбула большие проблемы. Мощный порывы ветра и неблагоприятные погодные условия нарушили работу двух аэропортов города, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Associated Press, из-за ливня затоплены дома и предприятия, дороги и подземные переходы. В городе, где проживают около 16 млн человек, начался хаос.

Власти Стамбула призвали жителей города оставаться дома, а живущих на цокольных этажах горожан – переночевать где-либо еще.

Вместе с тем из-за ливня не только затоплены квартиры и предприятия, дороги и подземные переходы. По информации Anadolu Ajansı, из-за сильного ветра и неблагоприятных погодных условий перебои в работе возникли в двух аэропортах Стамбула: Стамбульском аэропорту (Istanbul Airport) и аэропорту имени Сабихи Гёкчен (Sabiha Gökçen). Об этом сообщило Министерство транспорта и инфраструктуры Турции.

"Сильный ветер и неблагоприятные погодные условия нарушили работу двух аэропортов Стамбула – Стамбульского аэропорта и аэропорта имени Сабихи Гёкчен. В результате десятки самолетов не смогли приземлиться по расписанию и были перенаправлены на запасные аэродромы", – делятся такими данными власти города.

14 октября произошли основные проблемы: 43 самолета перенаправили на запасные аэродромы из-за невозможности совершить посадку. В аэропорту Сабихи Гёкчен из-за сильного ветра временно приостанавливали посадку и вылеты. Но к 22:02 по местному времени работа аэропорта возобновилась.

Как сообщило профильное турецкое авиационное издание Hava Haber, на сегодняшний день данные следующие: что в Стамбульском аэропорту 51 рейс был перенаправлен в альтернативные аэропорты. Губернатор города Давут Гюль сообщил, что в общей сложности было отменено 19 рейсов, из которых 7 на прилет и 12 на вылет.

По информации властей города, интенсивные осадки продлятся еще два-три дня. Губернатор Стамбула Давут Гюль призвал жителей не выходить из дома без крайней необходимости. Занятия в школах приостановлены, дороги закрыты, к тому же вода затопила станции метро.

Ранее редакция публиковала страшные кадры сильнейшего потопа в Стамбуле.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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