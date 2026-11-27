Из-за обрушившейся на Казахстан непогоды МЧС обратилось к водителям

Фото: Zakon.kz

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 27 ноября 2026 года, напомнили о правилах безопасности при неблагоприятных погодных условиях, сообщает Zakon.kz.

Как заявили в ведомстве, сильный ветер, гололед, снегопад и резкие перепады температуры могут стать причиной аварийных ситуаций. Чтобы избежать неприятных последствий, водителям и пешеходам рекомендовали соблюдать меры предосторожности: По возможности ограничьте выходы из дома во время непогоды.

Держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и других неустойчивых конструкций.

Водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.

Пешеходам рекомендуется быть внимательными на тротуарах и переходах, особенно при гололеде.

Не оставляйте без присмотра отопительные приборы и соблюдайте правила пожарной безопасности. Также в МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру "112". При обращении казахстанцам важно сообщить: точное местонахождение или километр автодороги;

характер происшествия;

количество людей, нуждающихся в помощи;

наличие пострадавших;

контактный номер телефона. Фото: gov.kz "Если автомобиль оказался в снежном заносе или вы не можете продолжить движение из-за непогоды, не подвергайте себя дополнительному риску. По возможности оставайтесь в автомобиле, сообщите о своем местонахождении по номеру "112" и ожидайте помощи. Перед поездкой проверяйте прогноз погоды и предупреждения о дорожной обстановке. Помните: соблюдение мер безопасности и своевременный вызов помощи могут спасти жизнь", – подчеркнули в МЧС, обращаясь к казахстанцам. Ранее с важным обращением к казахстанцам выступило МВД.

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