Из-за обрушившейся на Казахстан непогоды МЧС обратилось к водителям
Фото: Zakon.kz
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Казахстана сегодня, 27 ноября 2026 года, напомнили о правилах безопасности при неблагоприятных погодных условиях, сообщает Zakon.kz.
Как заявили в ведомстве, сильный ветер, гололед, снегопад и резкие перепады температуры могут стать причиной аварийных ситуаций.
Чтобы избежать неприятных последствий, водителям и пешеходам рекомендовали соблюдать меры предосторожности:
- По возможности ограничьте выходы из дома во время непогоды.
- Держитесь подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередачи и других неустойчивых конструкций.
- Водителям следует выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и учитывать состояние дорожного покрытия.
- Пешеходам рекомендуется быть внимательными на тротуарах и переходах, особенно при гололеде.
- Не оставляйте без присмотра отопительные приборы и соблюдайте правила пожарной безопасности.
Также в МЧС напомнили, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации необходимо незамедлительно звонить по единому номеру "112".
При обращении казахстанцам важно сообщить:
- точное местонахождение или километр автодороги;
- характер происшествия;
- количество людей, нуждающихся в помощи;
- наличие пострадавших;
- контактный номер телефона.
"Если автомобиль оказался в снежном заносе или вы не можете продолжить движение из-за непогоды, не подвергайте себя дополнительному риску. По возможности оставайтесь в автомобиле, сообщите о своем местонахождении по номеру "112" и ожидайте помощи. Перед поездкой проверяйте прогноз погоды и предупреждения о дорожной обстановке. Помните: соблюдение мер безопасности и своевременный вызов помощи могут спасти жизнь", – подчеркнули в МЧС, обращаясь к казахстанцам.
Ранее с важным обращением к казахстанцам выступило МВД.
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