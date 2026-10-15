На свет появился младенец с одной парой рук и двумя головами

Редкий медицинский случай зафиксирован в индийском штате Одиша. Местная жительница родила ребенка с двумя головами, за жизнь и здоровье которого сейчас борются врачи, сообщает Zakon.kz.

Как пишет сайт телеканала NDTV, младенец появился на свет в минувшую субботу, 10 октября 2026 года, в округе Кандхамал. Врачи провели операцию кесарева сечения на 32-й неделе беременности.

Сразу после рождения новорожденного экстренно перевели в специальный блок интенсивной терапии больницы и медицинского колледжа MKCG в Берхампуре.

Редкая врожденная патология в медицине известна как дицефалическая парапагия. При таком состоянии у младенца развиваются две головы и две шеи на едином туловище. У новорожденного одна пара рук и ног, а также мужские наружные половые органы", – говорится в сообщении.

При этом подробная информация о внутреннем строении органов и возможных патологиях пока публично не разглашается.

Для родителей – жителей района Тумудибандх – это первый ребенок. Отец семейства работает дневным чернорабочим. Мать направили в специализированный медицинский центр из-за высокого риска осложнений.

Случай уже вызвал огромный резонанс в Индии, напомнив об известной истории сросшихся сиамских близнецов Джаги и Калии из этого же штата. Подобные аномалии встречаются крайне редко – примерно один случай на 300 тысяч рождений.

Ближайшие дни станут решающими для выживания младенца. Команда медиков проводит комплексное обследование, чтобы оценить состояние внутренних органов и определить дальнейшую тактику лечения.

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