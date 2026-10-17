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Мир

Тайная жизнь мужа: бывшая жена серийного убийцы ищет ответы спустя десятилетия

Тайная жизнь мужа: бывшая жена серийного убийцы ищет ответы спустя десятилетия, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 01:11 Фото: magnific.com
Бывшая жена серийного убийцы из США спустя годы пытается выяснить, могли ли у него быть другие жертвы. Бонни Лу Гоуэр была замужем за Ричардом Марком Эвоницем с 1988 по 1997 год и не подозревала о его преступлениях, сообщает Zakon.kz.

По информации Fox News, Гоуэр познакомилась с Эвоницем в подростковом возрасте и вышла за него замуж в 17 лет. Со временем мужчина стал отдалять ее от друзей и родственников, проявлял вспышки гнева и контролировал ее. Несмотря на проблемы в браке, женщина не считала мужа опасным человеком. О его преступлениях она узнала уже после развода.

Как уточняется, в 2002 году Эвониц похитил 15-летнюю Кару Робинсон Чемберлен. Девушке удалось сбежать после примерно 18 часов в плену и обратиться за помощью. Когда полиция попыталась задержать подозреваемого во Флориде, он покончил с собой.

Позже следствие связало Эвоница с убийствами трех девушек: 16-летней Софии Силвы, а также сестер Кристин и Кэтрин Лиск, которым было 15 и 12 лет. Теперь Гоуэр и Чемберлен изучают его прошлое, пытаясь выяснить, мог ли он быть причастен к другим нераскрытым преступлениям.

Чемберлен считает, что расследование необходимо продолжить, в том числе с помощью ДНК-экспертиз. По ее словам, профиль Эвоница отсутствует в национальной базе ДНК США CODIS. Женщины надеются, что сопоставление биологических образцов с материалами старых дел поможет установить, были ли у него другие жертвы.

Ранее сообщалось, что убийцы пенсионера заселились в его дом всей семьей и растратили все сбережения.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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