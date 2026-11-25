Британский серийный убийца Энтони Рассел получил второй пожизненный срок без права на освобождение после того, как признался в убийстве Иэна Хантли, осужденного за убийство двух школьниц в Сохэме в 2002 году, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Oxu.Az, Рассел расправился с ним в тюрьме строгого режима "Франкленд" недалеко от Дарема.

44-летнего Рассела обвинили в том, что 26 февраля он не менее шести раз ударил 52-летнего Хантли по голове металлическим прутом весом 4 кг. По данным обвинения, убийство было заранее спланировано и совершено из личной неприязни.

Рассел и Хантли находились в одном тюремном блоке, а в последние месяцы между ними неоднократно были конфликты.

В марте 2025 года сотрудники тюрьмы зафиксировали их ссоры с взаимными угрозами.

Следствие установило, что Рассел выбрал оружие, спрятал его и дождался удобного момента для нападения. Хантли получил перелом черепа и кровоизлияние в мозг. Он умер в больнице девять дней спустя, так и не придя в сознание.

После вынесения приговора прокуратура обнародовала видеозапись, на которой Рассел гордится содеянным. На других записях он рассказывает, что заранее выбрал момент для нападения. Рассел объяснял свои действия тем, что Хантли вел себя высокомерно, провоцировал его и пытался запугивать.

Сам убийца маньяка отбывает аналогичный срок, назначенный в 2021 году за убийства 58-летней Джули Уильямс и ее 32-летнего сына Дэвида в Ковентри, а также беременной 31-летней Николь Макгрегор, чье тело нашли в лесу неподалеку от Лимингтон-Спа. Кроме того, он изнасиловал Макгрегор.

аналогичный срок, назначенный в 2021 году за убийства 58-летней Джули Уильямс и ее 32-летнего сына Дэвида в Ковентри, а также беременной 31-летней Николь Макгрегор, чье тело нашли в лесу неподалеку от Лимингтон-Спа. Кроме того, он изнасиловал Макгрегор. Иэн Хантли был осужден за убийство десятилетних Холли Уэллс и Джессики Чепмен, пропавших 4 августа 2002 года после семейного барбекю в Сохэме, когда они вышли купить сладости. Он спрятал тела девочек в канаве примерно в 16 км от города. Их нашли спустя 13 дней после масштабных поисков с участием сотен полицейских.

В 2003 году Хантли приговорили к пожизненному заключению с минимальным сроком в 40 лет.

Ранее сообщалось, что четверо детей остались без матери после жестокого убийства в ее день рождения.