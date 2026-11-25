С момента недавнего скандального ухода из сборной Португалии по футболу ее многолетнего лидера и капитана Криштиану Роналду мировая общественность обеспокоена данной ситуацией. Каждый эксперт в этой истории видит свою правду, сообщает Zakon.kz.

Авторитетные специалисты в большинстве придерживаются одной точки зрения – надо дать шанс Роналду сыграть прощальный матч в майке португальской дружины.

Одним из этих людей стал знаменитый испанский наставник Хосеп Гвардиола, который заявил, что необходимо примирение, чтобы обеспечить достойное завершение истории великого нападающего.

"Все должно закончиться хорошо, обе стороны должны приложить усилия, чтобы все закончилось благополучно. Криштиану не может вот так покинуть сборную Португалии, они не могут позволить Криштиану уйти вот так. Карьеру не оценивают по одному или двум месяцам, и не разногласиям двух людей. Есть очень особенные игроки, и Криштиану – один из них. Должно быть празднование, и он должен чувствовать любовь своих фанатов". Хосеп Гвардиола

Роналду последний раз сыграл за свою сборную 24 сентября, когда его команда со счетом 1:0 обыграла Уэльс в рамках Лиги наций УЕФА.

После этого возникли разногласия по поводу его участия в последующих играх, и он со скандалом покинул тренировочный лагерь в Дании.

Поддержал своего испанского коллегу также экс-тренер португальской сборной Роберто Мартинес, назвав Криштиану одной из самых знаковых фигур в истории спорта, и поставил его в один ряд с такими легендами, как Лионель Месси, Диего Марадона и Йохан Кройф.

"Португалия, страна с населением всего 11 млн человек, участвовала во всех крупных соревнованиях с момента прихода Роналду. Для меня было удовольствием работать с ним на протяжении 37 матчей. Он забил 28 голов, не думаю, что еще увидим игрока такого калибра в Португалии. У Криштиану можно многому научиться, потому что его менталитет никогда не был направлен на победу: его мотивацией было не получение "Золотого мяча", а стремление стать лучше на следующий день. Его преданность игре не имеет себе равных". Роберто Мартинес

5 ноября Роналду официально закрыл свою карьеру в сборной Португалии, не сыграв прощальный матч.

А минувшей ночью он забил 987-й мяч и сейчас приближается к отметке в "1000 голов", которого еще не достиг ни один футболист в мире.