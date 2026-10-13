Роналду забил свой 981-й карьерный гол в матче против "Нефтчи"

Минувшей ночью знаменитый португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился 981-м голом в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

41-летний форвард оформил гол за три минуты до окончания первого тайма домашнего поединка второго тура общего этапа Лиги чемпионов Азии против узбекского "Нефтчи".

В итоге клуб из Эр-Рияда обыграл гостей со счетом 3:1. А сам Роналду довел свою копилку забитых голов до отметки 981, из них 146 – за сборную Португалии и 835 – на клубном уровне.

Прошедшая игра стартовала с задержкой на один час из-за объявления о ракетной опасности в столице Саудовской Аравии.

Для "Аль-Насра" эта победа стала первой в текущем турнире. Ранее он проиграл на старте "Аль-Айну" (ОАЭ).

В третьем туре азиатской Лиги чемпионов команда Роналду встретится с еще одним коллективом из ОАЭ – "Аль-Васлом".

А накануне в МТС РК организовали торжественные проводы сборной Казахстана для участия на V Азиатских Пара играх в Японии.