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Спорт

Роналду забил свой 981-й карьерный гол в матче против "Нефтчи"

Футбол Гол Нефтчи, фото - Новости Zakon.kz от 13.10.2026 09:45 Фото: Instagram/alnassr
Минувшей ночью знаменитый португальский нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду отметился 981-м голом в своей профессиональной карьере, сообщает Zakon.kz.

41-летний форвард оформил гол за три минуты до окончания первого тайма домашнего поединка второго тура общего этапа Лиги чемпионов Азии против узбекского "Нефтчи".

В итоге клуб из Эр-Рияда обыграл гостей со счетом 3:1. А сам Роналду довел свою копилку забитых голов до отметки 981, из них 146 – за сборную Португалии и 835 – на клубном уровне.

Прошедшая игра стартовала с задержкой на один час из-за объявления о ракетной опасности в столице Саудовской Аравии.

Для "Аль-Насра" эта победа стала первой в текущем турнире. Ранее он проиграл на старте "Аль-Айну" (ОАЭ).

В третьем туре азиатской Лиги чемпионов команда Роналду встретится с еще одним коллективом из ОАЭ – "Аль-Васлом".

А накануне в МТС РК организовали торжественные проводы сборной Казахстана для участия на V Азиатских Пара играх в Японии.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
Спортивный корреспондент
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