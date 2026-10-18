Аналитики назвали самое несчастное поколение

Американская аналитическая компания Gallup выяснила, насколько удовлетворены жизнью разные поколения, сообщает Zakon.kz.

Как пишет MK.ru, согласно опубликованным результатам, поколение Z (18-29 лет) оказалось менее счастливым по сравнению с предыдущими поколениями.

К примеру, о крепких отношениях с семьей или друзьями заявили менее половины респондентов. Радость в предшествующий день испытывали 64%. Активными и продуктивными каждый день на предыдущей неделе чувствовали себя только 28%.

Кроме того, практически треть участников опроса сообщили, что проходят лечение от депрессии. Это на 11 пунктов больше, чем в 2019 году. Среди возможных причин ухудшения психологического состояния называют пандемию и социальную изоляцию.

Согласно исследованию, зумеры испытывают трудности с заведением новых знакомств и чаще сталкиваются с одиночеством. Среди факторов, которые могли повлиять на ситуацию, также отмечаются рост цен на жилье и ранний доступ к интернету в детстве.

Миллениалы (30-44 лет) и представители поколения Х (45-64 года) также не отличаются высоким уровнем счастья. Довольны своей жизнью, по данным исследования, 45% и 46% опрошенных, соответственно. Самый высокий показатель зафиксирован среди бумеров (65-79 лет) – 53%.

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