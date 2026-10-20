Воздушный шарик обесточил столицу Узбекистана

В столице Узбекистана Ташкенте произошел массовый сбой электроснабжения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел вечером 19 октября 2026 года. По информации Министерства энергетики страны, в 19:05 сработала система защиты трансформатора на теплоэлектростанции "Aksa Tashkent", расположенной в Кибрайском районе. В результате выработка электроэнергии на станции снизилась с 460 МВт до 185 МВт.

"Вследствие этого возникли временные перебои в электроснабжении в отдельных частях Юнусабадского, Алмазарского, Мирзо-Улугбекского и Шайхантахурского районов. Благодаря принятым оперативным мерам, к 19:09 электроснабжение в Юнусабадском и Алмазарском районах было частично восстановлено. К 19:25 подача электроэнергии была полностью возобновлена ​​за счет использования резервных источников", – говорится в сообщении.

Позже в министерстве сообщили, что блэкаут произошел из-за воздушного шара , который попал на территорию открытого распределительного устройства электростанции. В результате сработала система защиты, что привело к перерыву в подаче электроэнергии.

Инцидент был зафиксирован камерами видеонаблюдения.

25 сентября 2026 года в Алматы и Алматинской области произошли массовые отключения электроэнергии. В АО "KEGOC" сообщили, что это случилось из-за технологического нарушения в ЕЭС (Единая электроэнергетическая система) Казахстана. Из-за отключения генерации мощностью 1 516 МВт в энергосистеме Узбекистана произошел наброс мощности со стороны энергосистемы Центральной Азии, что привело к разделению транзита Север – Юг.