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Мир

Премьер Франции предупредил о риске новых беспорядков перед выборами 2027 года

протесты во Франции, массовые беспорядки, погромы в Париже, Европа, Бельгия, Италия, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 21:36 Фото: Facebook/Police Nationale
Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил о риске продолжительных беспорядков в стране накануне президентских выборов 2027 года. По его словам, ультралевые силы намерены организовывать массовые акции, которые могут сопровождаться нарушениями общественного порядка, сообщает Zakon.kz.

Выступая перед Национальным собранием, глава правительства сослался на данные разведывательных служб, которыми располагают власти. Он также обратил внимание на события 17 октября, заявив, что участники ультралевых группировок пытались реализовать "сценарий восстания", пишет France 24.

По оценке Лекорню, угроза может сохраняться на протяжении всего периода, предшествующего президентской кампании. При этом подробностей о предполагаемых планах группировок и возможных мерах противодействия премьер-министр не привел.

Выборы президента Франции должны состояться в 2027 году. На фоне предстоящей кампании вопросы общественной безопасности и политической стабильности остаются важными для французских властей.

Ранее казахстанка рассказала, как Франция переживает массовые беспорядки.

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Фото Николай Ежелев
Николай Ежелев
Корреспондент
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