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Мир

Чудом выжила в ДТП: девочка на самокате едва избежала гибели – видео

Дорожно-транспортное происшествие с детьми, ДТП с детьми, авария с ребенком, ДТП с ребенком, детский самокат, сбитый ребенок, фото - Новости Zakon.kz от 20.10.2026 23:50 Фото: Zakon.kz
Ужасная ситуация произошла в Польше: автомобиль на высокой скорости вылетел на тротуар, где находилась девочка на самокате. В последний момент она успела увернуться от машины и осталась жива. Происходящее зафиксировала камера видеонаблюдения, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 15 октября 2026 года около 18:00 на улице Варшавской в польском городе Бискупец.

По данным полиции Варминьско-Мазурского воеводства, 21-летний водитель Opel на высокой скорости проехал круговое движение, после чего потерял управление и выехал на тротуар, по которому шли пешеходы.

На пути автомобиля оказалась девочка на самокате. Она успела увернуться от машины буквально в последний момент. После этого автомобиль врезался в ограждение, пробил его и упал с эстакады в придорожную канаву.

Местная полиция опубликовала запись с камеры наблюдения:

В салоне находился пассажир. Водителя и его спутника доставили в больницу.

По информации полиции, серьезных травм они не получили. Оба были трезвы, однако у них взяли кровь для дальнейших анализов.

Полицейские осмотрели место происшествия, собрали доказательства и начали расследование.

"Экспертам предстоит установить техническое состояние автомобиля, скорость его движения перед аварией и проверить результаты анализов крови на наличие наркотических и других психоактивных веществ. Правоохранители также выясняют обстоятельства возможного создания опасности на дороге", – сообщили стражи порядка города Бискупец.

В полиции подчеркнули, что превышение скорости и потеря контроля над автомобилем могут привести к трагическим последствиям. В этом случае участникам происшествия и очевидцам действительно повезло: девочка избежала столкновения, а водитель и пассажир выжили после падения автомобиля с эстакады.

Ранее стало известно, что в Кызылорде водитель иномарки сбил женщину с малышом и скрылся с места ДТП. Младенец скончался в больнице.

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Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Корреспондент
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