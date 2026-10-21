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Мир

Студент вслепую установил фантастический рекорд Гиннесса

Томми Черри, рекордсмен, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 12:14 Фото: Instagram/tommycherry_cubingcoach
Рекордное среднее время сборки кубика Рубика 3×3×3 вслепую (Blindfolded) – 13,97 секунды. Такой невероятный результат продемонстрировал 21-летний американский студент Томми Черри, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Книги рекордов Гиннесса озвучили подробности.

Так, на недавних соревнованиях Hefei August Open 2026 в Китае американец собрал кубик за 13,68, 14,48, 13,60, 13,75 и 15,87 секунды.

По правилам Всемирной ассоциации кубика (WCA), самое быстрое и самое медленное время исключаются при расчете среднего результата.

В итоге Черри превзошел свой предыдущий рекорд – 14,05 секунды, который он делил с австралийским спидкубером Чарли Эггинсом.

Известно, что Черри впервые собрал кубик Рубика в 11 лет после просмотра обучающего ролика на YouTube. Игра увлекла его настолько, что в настоящее время он является абсолютным лидером и многократным рекордсменом мира в сборке кубика Рубика 3×3×3 вслепую. За свою карьеру он установил уже 16 мировых рекордов.

Студент совмещает учебу в вузе со своим собственным бизнесом: он основал компанию Tommy Cherry Coaching Company, где обучает спидкубингу как новичков, так и профессионалов. Также он ведет YouTube-канал.

Немного ранее мы писали о том, что 99-летняя жительница Великобритании Хельга Даффи установила мировой рекорд, став самой возрастной женщиной в истории, выполнившей проход по крылу самолета.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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