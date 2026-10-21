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Мир

Гадалки, колдуны и их клиенты попадут в базу МВД Таджикистана

руки, камни, гадание, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 16:35 Фото: pexels
Сегодня, 21 октября 2026 года, Министерство внутренних дел (МВД) Таджикистана официально объявило о создании специальной единой базы данных, куда внесут лиц, занимающихся гаданием, колдовством и оказанием интимных услуг, сообщает Zakon.kz.

Заявление ведомства опубликовано на сайте МВД:

"В целях предотвращения суеверий, гадания, колдовства и других видов обмана населения в специальную базу Министерства внутренних дел вносятся фамилии и имена гадалок и гадателей, колдунов, бродячих псевдомулл, проституток, их клиентов и близких родственников, наркозависимых, а также других лиц, причастных к подобной деятельности".

Также особо подчеркнуто, что "эти лица будут находиться под постоянным контролем".

"Министерство призывает граждан держаться подальше от лиц этой категории, чтобы самим не попасть в специальные учеты и не запятнать свое имя в глазах собственных детей".Пресс-служба МВД Таджикистана

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Согласно информации из открытых источников, в Таджикистане постоянно пытаются бороться с гаданием и колдовством, которые власти считают одной из социальных проблем. По данным МВД, за первое полугодие 2026 года в стране выявили 604 таких случая. Интересно, что ответственность предусмотрена не только для гадалок и колдунов, но и для людей, пользующихся их услугами.

Чуть ранее мы писали о том, что у казахстанцев заблокировали около 6 млрд тенге, чтобы деньги не достались мошенникам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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