Полиция Казахстана раскрыла свежую психологическую ловушку мошенников

Департамент полиции области Абай 21 октября 2026 года предупредил о новой схеме интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.

Злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, различных организаций, а затем – полиции.

"Сначала гражданам звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками операторов связи, больниц, служб теплоснабжения, электроснабжения и других организаций. Под предлогом продления интернет-тарифа или оказания услуги они пытаются завоевать доверие собеседника. Затем поступает второй звонок. На этот раз злоумышленник представляется сотрудником киберполиции и сообщает, что предыдущий звонок был мошенническим, а деньги гражданина якобы находятся под угрозой. Под предлогом защиты средств или банковского счета он требует сообщить SMS-код, код подтверждения или другие конфиденциальные данные", – раскрыли схему в полиции.

Там напоминают: это признаки мошенничества.

Сотрудники полиции не запрашивают по телефону SMS-коды и банковские пароли, а также не требуют переводить деньги на так называемые "безопасные счета".

Чтобы не стать жертвой обмана, соблюдайте следующие рекомендации:

Не сообщайте посторонним SMS-коды, пароли и данные банковских карт.

Не переводите деньги по указанию незнакомых лиц.

Не доверяйте звонкам с обещаниями "спасти деньги" или защитить банковский счет.

При подозрительном звонке прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру.

Если вы сообщили личные или банковские данные, незамедлительно обратитесь в банк для защиты счетов.

При столкновении с мошенничеством обратитесь в полицию и сообщите все обстоятельства произошедшего.

В Министерстве внутренних дел 21 октября назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане: звонки от имени сотрудников разных госорганов, ложные инвестиционные предложения и онлайн-торговля.