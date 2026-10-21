Полиция Казахстана раскрыла свежую психологическую ловушку мошенников
Фото: gov.kz
Департамент полиции области Абай 21 октября 2026 года предупредил о новой схеме интернет-мошенничества, сообщает Zakon.kz.
Злоумышленники представляются сотрудниками операторов связи, различных организаций, а затем – полиции.
"Сначала гражданам звонят неизвестные, представляющиеся сотрудниками операторов связи, больниц, служб теплоснабжения, электроснабжения и других организаций. Под предлогом продления интернет-тарифа или оказания услуги они пытаются завоевать доверие собеседника. Затем поступает второй звонок. На этот раз злоумышленник представляется сотрудником киберполиции и сообщает, что предыдущий звонок был мошенническим, а деньги гражданина якобы находятся под угрозой. Под предлогом защиты средств или банковского счета он требует сообщить SMS-код, код подтверждения или другие конфиденциальные данные", – раскрыли схему в полиции.
Там напоминают: это признаки мошенничества.
Сотрудники полиции не запрашивают по телефону SMS-коды и банковские пароли, а также не требуют переводить деньги на так называемые "безопасные счета".
Чтобы не стать жертвой обмана, соблюдайте следующие рекомендации:
- Не сообщайте посторонним SMS-коды, пароли и данные банковских карт.
- Не переводите деньги по указанию незнакомых лиц.
- Не доверяйте звонкам с обещаниями "спасти деньги" или защитить банковский счет.
- При подозрительном звонке прекратите разговор и самостоятельно свяжитесь с организацией по официальному номеру.
- Если вы сообщили личные или банковские данные, незамедлительно обратитесь в банк для защиты счетов.
- При столкновении с мошенничеством обратитесь в полицию и сообщите все обстоятельства произошедшего.
В Министерстве внутренних дел 21 октября назвали три наиболее распространенные схемы интернет-мошенничества в Казахстане: звонки от имени сотрудников разных госорганов, ложные инвестиционные предложения и онлайн-торговля.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript