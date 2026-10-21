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Мир

Девушка дважды вернула жениха к жизни после удара молнии

Туча, тучи, штормовое предупреждение, сильный ветер, шквал, буря, молнии, молния, гроза, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 22:28 Фото: pixabay
В США жительница Чикаго спасла своего жениха, дважды вернув его к жизни с помощью сердечно-легочной реанимации после прямого удара молнии. Девушка проводила реанимацию прямо в лесу в ожидании спасателей, которые добрались до них лишь спустя 50 минут, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание TMJ4 News, инцидент произошел во время 16-километрового похода в государственном лесу Кеттл-Морейн. Ник Бродерик и его девушка Ева Бродерик находились примерно в трех километрах от машины, когда неожиданно начался сильный ливень с грозой.

Спасаться было негде, и пара продолжила путь. Спустя несколько минут раздался мощный разряд: молния попала в соседнее дерево, а молодых людей поразил разряд земного тока.

"Ева вспомнила, что от удара упала в позу эмбриона и почувствовала сильный ток в ногах. Оглянувшись, она увидела своего спутника без сознания – мужчина не дышал, а его кожа успела посинеть. Девушка сразу же вызвала службу спасения 911 и приступила к искусственному дыханию и непрямому массажу сердца", – говорится в сообщении.

Поиски осложнялись сбоями сотовой связи и разветвлением троп, поэтому спасателям пришлось искать пару пешком. На это ушло 50 минут.

Все это время Ева, сама получившая разряд, непрерывно боролась за жизнь Ника и дважды вернула его с того света. Заместитель начальника пожарно-спасательной службы Дэни Шиллер назвал ее действия настоящим подвигом.

В больнице Ник провел три дня, получив травму сухожилий и частичную потерю слуха. Сразу после выписки он сделал Еве предложение, и в августе пара сыграла свадьбу. За проявленное мужество и спасение жизни пожарный департамент Пальмиры вручит девушке официальную награду.

Ранее сообщалось, что 22-летняя королева красоты из Бразилии трагически погибла от разряда молнии.

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Канат Болысбек
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