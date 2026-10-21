Казахстанцев предупредили о ветрянке: кому грозят серьезные осложнения

В Казахстане снизился уровень заболеваемости ветряной оспой, однако число инфицированных с начала года уже превысило 20 тысяч человек. В связи с этим Комитет санитарно-эпидемиологического контроля РК при Минздраве обратился к жителям страны с важным предупреждением, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, с начала 2026 года в Казахстане зарегистрировано 20 683 случая заболевания ветряной оспой. Эпидемиологи отмечают позитивную динамику: этот показатель на 32,4% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Основную группу заболевших традиционно составляют дети в возрасте до 14 лет – на их долю приходится 83,5% от общего числа выявленных случаев.

"Ветряная оспа – острое вирусное инфекционное заболевание, которое передается преимущественно воздушно-капельным путем. Основными симптомами являются повышение температуры тела и характерная пузырьковая сыпь, сопровождающаяся зудом", – уточнили в КСЭК 21 октября 2026 года.

Как поясняют специалисты, чаще всего инфекция встречается у детей и в большинстве случаев протекает в легкой форме. Однако в отдельных ситуациях возможно развитие серьезных осложнений. В зоне риска тяжелого течения болезни находятся взрослые, беременные женщины и люди с ослабленным иммунитетом.

Чтобы снизить риск инфицирования и предотвратить распространение заболевания, санврачи рекомендуют соблюдать базовые меры профилактики:

избегать тесного контакта с заболевшими ветряной оспой;

регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку;

при появлении первых симптомов оставаться дома и ограничить контакты с окружающими;

при повышении температуры и появлении сыпи своевременно обращаться за медицинской помощью.

В Комитете подчеркивают, что при подозрении на инфекцию категорически не следует заниматься самолечением. Тактику терапии и дальнейшие шаги должен определять исключительно медицинский специалист с учетом индивидуального состояния пациента.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге пять человек госпитализированы с подозрением на оспу обезьян. Пациенты находятся под медицинским наблюдением. В Московской области из одной из квартир госпитализировали пять человек с предварительным диагнозом "оспа обезьян".

Также в Гонконге зафиксировали новый случай заражения оспой обезьян. Число заболевших в городе заметно выросло: с августа выявили 21 случай – это 70% от всех зарегистрированных с начала года.