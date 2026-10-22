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Мир

21-летняя участница реалити-шоу призналась в убийстве бывшего в Москве

Нападение с ножом, поножовщина, нож, ножевое ранение, ножевые ранения, фото - Новости Zakon.kz от 22.10.2026 19:15 Фото: pxhere
Студентка напала на экс-бойфренда с ножом, когда он в нетрезвом состоянии пришел мириться с ней, сообщает Zakon.kz.

Молодые люди перебрались в столицу России с Ямала в поисках красивой жизни, пишет "Комсомольская правда". И поначалу 22-летнему погибшему даже удалось устроиться на работу в нефтяную компанию, однако он быстро лишился места из-за пристрастия к азартным развлечениям.

При этом паре удавалось какое-то время сохранять иллюзию успешности. Парень дарил возлюбленной дорогие подарки, а сама она успела засветиться на телевидении и всюду представлялась домохозяйкой и женой футболиста.

В дальнейшем девушка подалась в откровенные интернет-трансляции, а отношения окончательно распались.

Тем не менее парень пытался вернуть бывшую и полчаса стучался в ее дверь с намерением поговорить. Студентка впустила его в квартиру, но беседа закончилась одним смертельным ударом в грудь гостя.

Тем временем в Китае преступник, находившийся в розыске, 19 лет выдавал себя за погибшего брата-близнеца, однако был разоблачен и арестован благодаря бывшей девушке своего покойного родственника.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
Корреспондент
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