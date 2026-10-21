#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Курултай
Логотип vbnews
Экономика и ТШО
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+8°
$
448.61
503.83
5.48
Мир

Опасный преступник украл личность покойного брата и 19 лет водил за нос полицию

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 21:52 Фото: pexels
В Китае преступник, находившийся в розыске, 19 лет выдавал себя за погибшего брата-близнеца, однако был разоблачен и арестован благодаря бывшей девушке своего покойного родственника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, в 2002 году в городе Юйхуань провинции Чжэцзян произошло дерзкое ограбление. Семь человек похитили местного жителя, отобрав у него деньги и ценные вещи. Полиция по горячим следам задержала шестерых соучастников, но седьмому подозреваемому по фамилии Чэнь удалось скрыться.

Спустя пять лет поисков полицейские получили официальное уведомление из провинции Аньхой о том, что Чэнь погиб в автомобильной аварии, а его запись в реестре населения аннулирована. Дело о разбое закрыли, признав подозреваемого мертвым.

"Однако через 19 лет во время плановой проверки материалов следователь Лун Юйвэнь обратил внимание на странную улику. В документах сообщалось, что некий мужчина много лет живет по документам своего умершего брата-близнеца. Сопоставив факты, места происхождения и семейные связи, полиция сформировала спецгруппу и выехала на место", – говорится в публикации издания.

Родственники и односельчане Чэня пытались прикрыть беглеца, утверждая, что в ДТП погиб младший брат. На самом деле в аварии скончался старший, а преступник просто присвоил его личность. Расследование осложняли официальные справки из дорожной полиции и крематория, также подтверждавшие "смерть" подозреваемого.

Уликой стали архивные фото: через девять дней после "гибели" Чэня в 2007 году его "старший брат" подал заявление о смене имени и приложил новый снимок с заметно другими чертами лица. Точку в деле поставила бывшая невеста погибшего по имени Дэн. Она подтвердила, что в аварии 19 лет назад умер именно ее жених, а не разыскиваемый преступник.

Спустя 24 года после грабежа Чэня арестовали. Все это время он жил под чужим именем, уверенный в безнаказанности. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что гражданин Турции восемь лет скрывался от правоохранительных органов, выдавая себя за женщину. Чтобы избежать тюремного срока, мужчина изменил внешность и использовал удостоверение личности своей сестры.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Свадьбы в Китае
08:42, 21 января 2026
В Китае на свадьбу братьев-близнецов с сестрами-близнецами пришли их дяди-близнецы
Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск
18:17, 15 июля 2024
Брата бывшего прокурора Шымкента объявили в розыск
Задержан брат покойного криминального авторитета Алманбета Анапияева
16:57, 03 июля 2024
Задержан брат покойного криминального авторитета Алманбета Анапияева
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Владимир Слишкович покинул Казахстан по личным причинам
03:40, 22 октября 2026
Владимир Слишкович покинул "Женис"
Либор Шулак установил рекорд &quot;Адмирала&quot; по количеству очков в одном матче
03:14, 22 октября 2026
Защитник "Адмирала" Шулак установил клубный рекорд в матче с "Барысом"
Мовсар Евлоев прокомментировал предстоящий поединок с Волкановски
02:58, 22 октября 2026
Евлоев пообещал досрочно финишировать Волкановски на UFC 333
Елена Рыбакина в списке участников турнира в Токио
02:06, 22 октября 2026
Елена Рыбакина сыграет на турнире WTA 500 в Токио
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: