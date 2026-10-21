Опасный преступник украл личность покойного брата и 19 лет водил за нос полицию

В Китае преступник, находившийся в розыске, 19 лет выдавал себя за погибшего брата-близнеца, однако был разоблачен и арестован благодаря бывшей девушке своего покойного родственника, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание South China Morning Post, в 2002 году в городе Юйхуань провинции Чжэцзян произошло дерзкое ограбление. Семь человек похитили местного жителя, отобрав у него деньги и ценные вещи. Полиция по горячим следам задержала шестерых соучастников, но седьмому подозреваемому по фамилии Чэнь удалось скрыться.

Спустя пять лет поисков полицейские получили официальное уведомление из провинции Аньхой о том, что Чэнь погиб в автомобильной аварии, а его запись в реестре населения аннулирована. Дело о разбое закрыли, признав подозреваемого мертвым.

"Однако через 19 лет во время плановой проверки материалов следователь Лун Юйвэнь обратил внимание на странную улику. В документах сообщалось, что некий мужчина много лет живет по документам своего умершего брата-близнеца. Сопоставив факты, места происхождения и семейные связи, полиция сформировала спецгруппу и выехала на место", – говорится в публикации издания.

Родственники и односельчане Чэня пытались прикрыть беглеца, утверждая, что в ДТП погиб младший брат. На самом деле в аварии скончался старший, а преступник просто присвоил его личность. Расследование осложняли официальные справки из дорожной полиции и крематория, также подтверждавшие "смерть" подозреваемого.

Уликой стали архивные фото: через девять дней после "гибели" Чэня в 2007 году его "старший брат" подал заявление о смене имени и приложил новый снимок с заметно другими чертами лица. Точку в деле поставила бывшая невеста погибшего по имени Дэн. Она подтвердила, что в аварии 19 лет назад умер именно ее жених, а не разыскиваемый преступник.

Спустя 24 года после грабежа Чэня арестовали. Все это время он жил под чужим именем, уверенный в безнаказанности. Теперь ему грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

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