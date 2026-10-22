Десятки пострадавших и сотни обрушенных домов: последствия землетрясения в Тибете

В Тибете на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,0. По предварительным данным государственных СМИ, погибли не менее 16 человек, еще 32 получили травмы. В результате подземных толчков обрушились сотни домов, сообщает Zakon.kz.

Как пишет BNO News со ссылкой на местное управление по чрезвычайным ситуациям, 11 пострадавших получили серьезные травмы, еще 21 человек – легкие. Всего обрушились 339 домов.

Спасатели продолжают искать выживших и оказывать помощь пострадавшим. Власти оценивают масштабы разрушений.

Отмечается, что регион отличается высокой сейсмической активностью из-за столкновения Индийской и Евразийской тектонических плит, которое приводит к формированию Гималаев и поднятию Тибетского нагорья.

🇨🇳 Terrifying moment a powerful 7.0-magnitude earthquake struck Baqing County, Nagqu, in Tibet, southwest China. https://t.co/qGeqKFcROA — KOSO🇳🇬 (@KosoNwa1) October 22, 2026

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 7,0 произошло в уезде Бакэн города Нагчу в Сицзанском автономном районе на юго-западе Китая.