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Мир

Таксист лишил пенсионерку украшений, переодевшись в женскую одежду

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2026 02:48 Фото: pexels
35-летнего таксиста задержали в Индии. Он ограбил пенсионерку, переодевшись в женскую одежду, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Газета.ru, женщина была одна дома, когда к ней ворвался мужчина с ножом. Он сорвал с ее шеи золотую цепочку и скрылся.

Пострадавшая поделилась случившимся мужу и супруги оперативно обратились в полицию.

Пенсионерка описала грабителя как человека в зеленом костюме с закрытым тканью лицом и была уверена, что ее обокрала другая женщина. Полиция сформировала три спецгруппы, изучила записи камер наблюдения и установила личность подозреваемого.

Им оказался 35-летний Венкатеш Раджа, работавший таксистом. Мужчина рассказал, что пошел на преступление, чтобы покончить с долгами. Пожилые люди держали продуктовый магазин, в который Венкатеш часто ходил.

Он рассчитал, что днем женщина будет дома одна. Золотую цепочку он успел продать, но полиция ее вернула.

Ранее мы писали о том, что 68-летняя казахстанка из Караганды едва не лишилась сбережений. Три миллиона тенге остались с пенсионеркой благодаря неравнодушию водителя такси и помощи стражей порядка.

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Фото Аксинья Титова
Аксинья Титова
Дежурный контент-редактор
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