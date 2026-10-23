Еда, вода и наличные на три дня: в Великобритании призвали готовиться к ЧС

В Великобритании запустили правительственную кампанию "Будь готов". Она направлена на то, чтобы помочь жителям подготовиться к чрезвычайным ситуациям, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Sky News, 22 октября 2024 года правительство страны опубликовало необычные рекомендации для жителей под названием "Будь готов". Это своего рода важный пакет вещей на три дня. Он нужен на случай внешних угроз. Министр обороны Великобритании Уэс Стритинг призвал жителей сохранять бдительность, но не подаваться панике.

В список "Будь готов" входят:

вода

еда

средства гигиены

фонарик и запасные батарейки, а также одеяла, спальные мешки и теплая одежда.

деньги и документы

важные телефонные номера и информация переписанные в блокнот.

аптечка и средства для оказания первой помощи

Министр обороны предупредил, что рекомендации не связаны с какой-то конкретной угрозой, но жителям необходимо быть готовыми к кибератакам и другим чрезвычайным ситуациям, которые могут привести к перебоям с водоснабжением, связью и интернетом.

Вечером 23 октября 2026 года в Тибете на западе Китая произошло землетрясение магнитудой 7,0. По предварительным данным, погибли не менее 16 человек, еще 32 получили травмы.

