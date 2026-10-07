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Мир

Мужчина убил девушку и пытался выдать ее за живую, спрятав тело в горах

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 07.10.2026 21:17 Фото: pexels
В Японии задержали 36-летнего владельца бара, который расправился со своей 25-летней девушкой и спрятал ее тело в горах, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание The Japan Times, задержанным оказался житель Токио Такуя Миура. По версии следствия, 28 сентября он перевез тело своей сожительницы Махо Муроги в горную местность возле озера Ханаяма и бросил его у дороги.

Сам подозреваемый полностью отрицает вину и заявляет, что ничего не помнит. Во время предварительного допроса он уверял полицейских, будто ездил в префектуру Мияги один за закупкой алкоголя для заведения, а девушка якобы написала ему сообщение о возвращении к родителям.

"Однако при аресте у мужчины обнаружили смартфон погибшей. Следователи считают, что подозреваемый сам отправлял себе сообщения с телефона девушки во время транспортировки тела, чтобы имитировать ее присутствие в живых и замести следы", – говорится в сообщении.

Тревогу забила мать девушки, которая 30 сентября обратилась в полицию из-за потери связи с дочерью. В ходе поисков и анализа камер видеонаблюдения полицейские нашли тело погибшей: на ее голову был надет пластиковый пакет. Вскрытие показало, что девушка умерла от удушья, при этом видимых травм на теле не обнаружили.

Как выяснилось, пара жила вместе с сентября прошлого года. За это время девушка и соседи трижды вызывали полицию из-за бытовых скандалов.

В июле погибшая официально заявила о побоях, и дело направили в прокуратуру, однако уже 25 сентября во время очередной встречи со стражами порядка она заявила, что помирилась с возлюбленным и продолжает жить с ним.

Ранее мы писали о том, что останки американца нашли в морозильнике после смерти его жены.

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Канат Болысбек
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