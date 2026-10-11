Три склада оружия и ракетная площадка: Израиль нанес новые удары по сектору Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) нанесла удары по нескольким объектам ХАМАС в секторе Газа, сообщает Zakon.kz.

Как говорится в совместном заявлении ведомств, за последние 24 часа были уничтожены командный пункт наблюдения в районе Дарадж-Туффах, площадка для запуска ракет и три склада оружия.

Уточняется, что на складах находились ракеты, взрывные устройства, минометы, автоматы Калашникова и другое военное оборудование.

В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами жителей предупреждали об опасности, а для снижения риска для гражданского населения применяли высокоточное оружие и воздушное наблюдение.

Израильские силы продолжают действовать в секторе Газа, заявляя о необходимости предотвращать угрозы и восстановление военного потенциала вооруженных группировок.

Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.