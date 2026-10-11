Три склада оружия и ракетная площадка: Израиль нанес новые удары по сектору Газа
Как говорится в совместном заявлении ведомств, за последние 24 часа были уничтожены командный пункт наблюдения в районе Дарадж-Туффах, площадка для запуска ракет и три склада оружия.
Уточняется, что на складах находились ракеты, взрывные устройства, минометы, автоматы Калашникова и другое военное оборудование.
В ЦАХАЛ отметили, что перед ударами жителей предупреждали об опасности, а для снижения риска для гражданского населения применяли высокоточное оружие и воздушное наблюдение.
Израильские силы продолжают действовать в секторе Газа, заявляя о необходимости предотвращать угрозы и восстановление военного потенциала вооруженных группировок.
Ранее сообщалось, что ЦАХАЛ ликвидировал командира ХАМАС, причастного к удержанию трех заложников в Газе.