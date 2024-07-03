Израиль захватил крупнейший участок территории Палестины

Правозащитная организация "Шалом ахшав" сообщила, что участок территории площадью в 1270 гектаров на Западном берегу реки Иордан назвали государственной землей Израиля, передает Zakon.kz.

Присвоенный участок назвали самым крупным за 30 лет.

"2024 год знаменует собой пик в масштабах декларирования земель государственными. С начала 2024 года Израиль объявил 2370 гектаров на Западном берегу государственными землями", - отмечается в сообщении организации.

2 июля сообщалось, что израильская армия в Рафахе ликвидировала более 900 бойцов ХАМАС.

30 июня, что около 38 тысяч человек погибли в Газе с начала военного конфликта с Израилем.

7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тыс. человек. Затем Израиль начал свое наступление и с тех пор, по сведениям подконтрольного ХАМАС Министерства здравоохранения Газы, погибли более 37 тыс. палестинцев, а большая часть населения анклава была вынуждена покинуть свои дома.

20 мая прокурор МУС потребовал выдать ордеры на арест премьер-министра Израиля и министра обороны страны Йоава Галанта. Прокурор обвинил их в причастности к истреблению жителей сектора Газа и причинению им тяжких страданий.

Затем Международный суд ООН потребовал от Израиля прекратить военную операцию в Рафахе.