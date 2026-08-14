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Культура и шоу-бизнес

Батыры, танцы, пробки и шок Бьянки: в Сети жестко отреагировали на прилет Канье Уэста

Канье Уэст, певец, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2026 12:22 Фото: wikimedia/Jason Persse
В ночь на 14 августа 2026 года в Алматы прилетел известный рэпер Канье Уэст. Встретили музыканта по традиции весьма гостеприимно, сообщает Zakon.kz.

В Казнете появилось видео, как перед долларовым миллиардером развернулось целое представление: батыры, народные танцы и девушки в традиционных костюмах.

Если сам Уэст, судя по всему, остался под впечатлением и даже снял некоторые моменты на телефон, то его супруга Бьянка Цензори поначалу выглядела немного озадаченной. Впрочем, теплая встреча в конце растопила и ее сердце – на лице модели появилась улыбка.

Пользователи Сети также разделились во мнениях. Если одни поприветствовали мировую знаменитость, вторые удивились происходящему, третьи и вовсе выразили негодование.

  • Он смотрит и думает: "Кто тут?"
  • Как-то кринжовенько как-будто ему.
  • Попал к нам он явно после рекомендаций остальных звезд шоу-бизнеса.
  • Они, наверное, думают, что тут происходит?
  • Лучше бы наших спортсменов так встречали.
  • Они, конечно же, немного в шоке.
  • Класс, многие ждут этот концерт.
  • Мне он безразличен, только пробки будут.
  • Зачем это представление? Он приехал деньги отрабатывать, зачем унижаться?
  • Даже не знаю кто это.
  • Идите в горах пойте свои песни. Городу не мешайте.

Критикуют приезд продюсера неспроста. Многие жители Алматы недовольны предстоящими масштабными ограничениями движения по городу.

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Так, предварительно ограничения будут действовать с 16:00 до 00:00.

Временные ограничения затронут проспект Абая и улицу Сатпаева на участке от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова.

Подробнее о предстоящих перекрытиях можно узнать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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