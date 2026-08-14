Батыры, танцы, пробки и шок Бьянки: в Сети жестко отреагировали на прилет Канье Уэста
В Казнете появилось видео, как перед долларовым миллиардером развернулось целое представление: батыры, народные танцы и девушки в традиционных костюмах.
Если сам Уэст, судя по всему, остался под впечатлением и даже снял некоторые моменты на телефон, то его супруга Бьянка Цензори поначалу выглядела немного озадаченной. Впрочем, теплая встреча в конце растопила и ее сердце – на лице модели появилась улыбка.
Пользователи Сети также разделились во мнениях. Если одни поприветствовали мировую знаменитость, вторые удивились происходящему, третьи и вовсе выразили негодование.
- Он смотрит и думает: "Кто тут?"
- Как-то кринжовенько как-будто ему.
- Попал к нам он явно после рекомендаций остальных звезд шоу-бизнеса.
- Они, наверное, думают, что тут происходит?
- Лучше бы наших спортсменов так встречали.
- Они, конечно же, немного в шоке.
- Класс, многие ждут этот концерт.
- Мне он безразличен, только пробки будут.
- Зачем это представление? Он приехал деньги отрабатывать, зачем унижаться?
- Даже не знаю кто это.
- Идите в горах пойте свои песни. Городу не мешайте.
Критикуют приезд продюсера неспроста. Многие жители Алматы недовольны предстоящими масштабными ограничениями движения по городу.
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Так, предварительно ограничения будут действовать с 16:00 до 00:00.
Временные ограничения затронут проспект Абая и улицу Сатпаева на участке от улицы Байзакова до улицы Байтурсынова.
Подробнее о предстоящих перекрытиях можно узнать по этой ссылке.