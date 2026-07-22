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Общество

Бродячих собак больше не отлавливают в Кокшетау: что произошло

Третий месяц без оплаты: в Кокшетау остановили отлов бездомных животных, фото - Новости Zakon.kz от 22.07.2026 23:14 Фото: magnific.com
В Кокшетау служба отлова бездомных собак прекратила работу. Сотрудники заявили, что у них нет денег, чтобы выдавать зарплаты и кормить животных, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, служба отлова, работающая при местном приюте, выиграла тендер на 11 с половиной миллионов тенге. За эти деньги 500 бродячих собак нужно было поймать гуманным способом с помощью специальных клеток, стерилизовать, вакцинировать и выпустить на волю. Эвтаназия была предусмотрена для 140 больных особей. Сотрудники говорят: выполнили все обязательства, но уже третий месяц не могут получить расчет.

"Ветврачу нам нужно оплачивать, отловщику, нам нужно закупать питание для животных, которые содержатся. Это все прописано в договорах, но тем не менее оплаты мы не получаем, поэтому со вчерашнего дня мы прекратили полностью работу. Сегодня наш отловщик собирает все клетки, которые мы расставили по городу, и заявки на отлов мы больше не принимаем". Сотрудник приюта "Шанс на спасение" Ангелина Мелетенко

Отмечается, что, несмотря на отсутствие денег, животных до последнего ловили и содержали за свой счет. Тех, кого предполагалось умертвить, лечили и оставляли жить в приюте.

Между тем, чиновники долги не отрицают и обещают их погасить. А пока отловом бродячих собак занимаются бригады от акимата.

"На сегодняшний день отловлено 555 собак данной организацией, на сегодняшний кредиторская задолженность имеется в размере 2 млн 42 тыс. тенге. Данная кредиторская задолженность будет погашена в августе месяце". Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства акимата г. Кокшетау Чингиз Кульбаев

Ранее сообщалось, что с 20 июля в Казахстане разрешается эвтаназия бродячих собак в целях регулирования их численности.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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