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Мир

Собаки и кошки вместо лекарств от тоски: в Португалии разрешили визиты питомцев в больницу

Собаки и кошки вместо лекарств от тоски: в Португалии разрешили визиты питомцев в больницу, фото - Новости Zakon.kz от 21.10.2026 01:04 Фото: magnific.com
В одной из крупнейших государственных больниц Португалии разрешили пациентам встречаться с домашними питомцами. Проект Pets and Company запустили 9 июля в больнице Сан-Жуан, чтобы поддержать людей, которые долго находятся на лечении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newswav, встречи назначаются по рекомендации лечащего врача или медсестры после оценки состояния пациента и возможных рисков. Животные должны иметь актуальные прививки и ветеринарные документы, а также подходить для посещения больницы по поведению. Свидания длятся 30 минут и проводятся не чаще одного раза в семь дней. Приоритет отдают тяжелобольным пациентам и тем, кто проходит длительное лечение.

По словам представителей проекта, общение с питомцами помогает снизить стресс и тревожность, улучшает настроение и повышает мотивацию к лечению. С момента запуска инициативы случаев заражения не зарегистрировали.

Ранее стало известно о смерти основателя приюта по спасению животных Dog House "Твардовский дом" Владимира Теплякова. В этот же день полицией было возбуждено уголовное дело по факту убийства.

После гибели Владимира Теплякова около 90 собак остались одни в степи Алматинской области без надлежащих условий.

Позже сын убитого зоозащитника в Алматинской области рассказал, что будет с приютом для собак.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Дежурный контент-редактор
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