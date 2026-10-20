Собаки и кошки вместо лекарств от тоски: в Португалии разрешили визиты питомцев в больницу

В одной из крупнейших государственных больниц Португалии разрешили пациентам встречаться с домашними питомцами. Проект Pets and Company запустили 9 июля в больнице Сан-Жуан, чтобы поддержать людей, которые долго находятся на лечении, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Newswav, встречи назначаются по рекомендации лечащего врача или медсестры после оценки состояния пациента и возможных рисков. Животные должны иметь актуальные прививки и ветеринарные документы, а также подходить для посещения больницы по поведению. Свидания длятся 30 минут и проводятся не чаще одного раза в семь дней. Приоритет отдают тяжелобольным пациентам и тем, кто проходит длительное лечение.

По словам представителей проекта, общение с питомцами помогает снизить стресс и тревожность, улучшает настроение и повышает мотивацию к лечению. С момента запуска инициативы случаев заражения не зарегистрировали.

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