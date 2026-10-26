Впервые за 160 лет раскопок: в Трое нашли уникальные артефакты

Археологи, работающие в древнем городе Троя на северо-западе Турции, обнаружили костяную флейту возрастом 2 800 лет и голову идола, которой около 4 500 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Türkiye Today, об этом 22 октября 2026 года сообщил Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Раскопки проводились в рамках проекта министерства "Наследие для будущего". Археологам удалось обнаружить костяную флейту, относящаяся к архаическому периоду. Она является первым и единственным музыкальным инструментом, обнаруженным за более чем 160 лет археологических раскопок в Трое.

Вторая находка рассказывает о культуре раннего бронзового века. Это голова человекоподобного идола, возраст которой составляет примерно 4500 лет. Она была обнаружена недалеко от городских ворот Трои II, более ранней фазы древнего поселения.

Troya’nın binlerce yıllık kültür ve sanat tarihine iki yeni keşifle katkı sunuyoruz. Bakanlığımızın izin ve destekleriyle Geleceğe Miras Projemiz kapsamında sürdürdüğümüz 2026 yılı kazılarında, yaklaşık 2.800 yıllık kemik flüt ile 4.500 yıllık insan biçimli bir idol başını gün ışığına çıkardık. Arkaik Dönem’e ait kemik flüt, 160 yılı aşkın Troya kazıları tarihinde bugüne kadar bulunan ilk ve tek müzik aleti. Bu keşifle, Troya’daki müzik kültürüne ilişkin doğrudan bir arkeolojik kanıta ulaştık. Troya II kent kapısı çevresinde bulunan idol başıyla da Erken Tunç Çağı’nın sembolik dünyasını ve Batı Anadolu’daki kültürel etkileşimleri anlamamıza katkı sağlayacak yeni bir eseri günümüze kazandırdık. Troya’nın farklı dönemlerini belgeleyen bu buluntuları bilimsel yöntemlerle araştırarak korumaya ve gelecek kuşaklara aktarmaya devam edeceğiz. Kazı ekibimize, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğümüzün ekiplerine ve çalışmalara katkı sunan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. — Mehmet Nuri Ersoy (@MehmetNuriErsoy) October 22, 2026

Ожидается, что этот артефакт поможет исследователям лучше понять символические практики раннего бронзового века и культурные взаимодействия в Западной Анатолии.

Эрсой подчеркнул, что оба открытия будут подвергнуты дальнейшему научному изучению и консервации, чтобы их можно было сохранить для будущих поколений.

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