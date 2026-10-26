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Мир

Впервые за 160 лет раскопок: в Трое нашли уникальные артефакты

Троя, древнее поселение, фото - Новости Zakon.kz от 26.10.2026 06:21 Фото: pexels
Археологи, работающие в древнем городе Троя на северо-западе Турции, обнаружили костяную флейту возрастом 2 800 лет и голову идола, которой около 4 500 лет, сообщает Zakon.kz.

По данным Türkiye Today, об этом 22 октября 2026 года сообщил Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Раскопки проводились в рамках проекта министерства "Наследие для будущего". Археологам удалось обнаружить костяную флейту, относящаяся к архаическому периоду. Она является первым и единственным музыкальным инструментом, обнаруженным за более чем 160 лет археологических раскопок в Трое.

Вторая находка рассказывает о культуре раннего бронзового века. Это голова человекоподобного идола, возраст которой составляет примерно 4500 лет. Она была обнаружена недалеко от городских ворот Трои II, более ранней фазы древнего поселения.

Ожидается, что этот артефакт поможет исследователям лучше понять символические практики раннего бронзового века и культурные взаимодействия в Западной Анатолии.

Эрсой подчеркнул, что оба открытия будут подвергнуты дальнейшему научному изучению и консервации, чтобы их можно было сохранить для будущих поколений.

Ранее в Египте археологи обнаружили кольцо с изображением Александрийского маяка – одного из семи чудес света древнего мира.

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Камила Салкымбаева
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