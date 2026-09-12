Город, где Иисус совершал чудеса, нашли после 10 лет раскопок

Археологи считают, что обнаружили Вифсаиду – древний город, связанный с Иисусом Христом и его апостолами. Исследования на месте Эль-Арадж у Галилейского моря продолжаются с 2016 года, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Fox News, за 10 лет специалисты нашли свидетельства существования здесь древнего еврейского рыбацкого поселения, а позднее – римского города. Среди находок – тысячи рыболовных грузил, каменные сосуды, римская баня, более 200 монет и остатки византийской базилики.

В базилике археологи обнаружили надпись, связанную с апостолом Петром. Под зданием также нашли остатки домов римского периода, которые, согласно традиции, могли находиться на месте дома Петра и Андрея.

Академический руководитель проекта Стивен Нотли заявил, что после десяти лет раскопок на 100% уверен в идентификации Эль-Араджа как Вифсаиды. При этом ученые подчеркивают, что доказать принадлежность конкретного дома апостолу Петру археологически невозможно.

Ранее сообщалось, что археологи раскрыли новые детали о месте погребения Иисуса.