Одно из семи чудес света: в Египте нашли необычное кольцо

Археологи обнаружили кольцо с изображением Александрийского маяка – одного из семи чудес света древнего мира, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Daily Galaxy, находку сделали под водой у побережья Александрии, на месте затонувшего острова Антиродос, где когда-то располагался дворец правителей Древнего Египта.

Изображение на кольце напоминает рисунки Александрийского маяка периода II века нашей эры. Исследователи также обратили внимание на необычную деталь на вершине башни: она может изображать дым от масляного светильника, который находился в руках статуи, венчавшей маяк.

По мнению археологов, кольцо могло использоваться для запечатывания писем и документов. Оно также могло принадлежать торговцу, для которого изображения маяка служило символом Александрии. Ученые отмечают, что окончательные выводы можно будет сделать после более подробного изучения находки.

Тем не менее в Министерстве туризма и древностей Египта уже сообщили, что это первый случай обнаружения изображения маяка на перстне-печатке.

В Германии кладоискатель-любитель помог археологам обнаружить самый крупный клад времен правления императора Адриана, когда-либо найденный в стране.