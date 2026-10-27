В Китае построили подземный "город будущего"
Сюнъань называют городом будущего.
Сюнъань – это новый государственный район в китайской провинции Хэбэй, основанный 1 апреля 2017 года по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Находится в 100 км к югу от Пекина, включает уезды Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь.
При проектировании города применили принцип "сначала под землей, затем на поверхности". В отличие от традиционного подхода, при котором инженерные сети прокладывают отдельно друг от друга, в Сюнъане коммуникации разместили в общих технических тоннелях.
Известно, что общая длина подземной сети составляет 106 км. Ее создали в том числе для того, чтобы сократить необходимость регулярно вскрывать дорожное покрытие при ремонте и обслуживании коммуникаций.
Where many cities lay underground utilities without an integrated monitoring backbone, #Xiongan has built a connected nervous system befitting China's "city of the future." https://t.co/jTuUf7HY40— CGTN (@CGTNOfficial) October 24, 2026
Интересно, что подземная инфраструктура работает как цифровая модель города.
К примеру, как гласит публикация издания CGTN, с помощью информационного моделирования зданий (BIM) и цифровых датчиков специалисты отслеживают давление воды, температуру, влажность и уровень газа.
Для осмотра тоннелей также используют роботов.
Если раньше проверка участка протяженностью 11,75 км занимала у двух специалистов около 22 часов, то теперь пять четвероногих роботов выполняют эту работу за три-четыре часа.
What does a city of the future look like? Established in 2017, China's Xiong'an New Area is taking shape as a pioneering model of urban development. As the 2026 Global Governance Forum (Xiong'an) kicks off from Oct 23 to 25, discover how modern architecture and green spaces come together to shape a vision for the future.— Chinese Embassy in Tanzania (@ChineseEmbTZ) October 25, 2026
Кроме того, инженерные сети интегрированы в городскую платформу управления.
In Xiong’an, traffic lights adjust in real time to give drivers a wave of green lights. If a senior living alone goes four hours without using water or gas, the community gets an alert. Even underground utility tunnels are patrolled by robotic dogs 24/7. Behind it all is the #Xiong’an Urban Computing Center, known as the "Eye of Xiong’an" — the superbrain powering this city of the future. #2026GlobalGovernanceForum— Global Times (@globaltimesnews) October 23, 2026
Специалисты уточняют, что умные камеры автоматически обнаруживают скопления воды глубиной более 10 сантиметров и мгновенно передают информацию о них. При проектировании инфраструктуры также учли риск наводнений.
Немного ранее мы писали о том, что Китай выступил за усиление международного контроля над деятельностью в космосе и предотвращение гонки вооружений. В МИД КНР предупредили, что космическое пространство рискует превратиться в новую арену военных конфликтов.