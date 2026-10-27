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Мир

В Китае построили подземный "город будущего"

город, Китай, стройка, фото - Новости Zakon.kz от 27.10.2026 09:59 Фото: Х/cgtnenespanol
В китайском городе Сюнъань построили единую подземную сеть инженерных коммуникаций, которая позволяет контролировать состояние инфраструктуры в режиме реального времени, сообщает Zakon.kz.

Сюнъань называют городом будущего.

Сюнъань – это новый государственный район в китайской провинции Хэбэй, основанный 1 апреля 2017 года по инициативе председателя КНР Си Цзиньпина. Находится в 100 км к югу от Пекина, включает уезды Сюнсянь, Жунчэн и Аньсинь.

При проектировании города применили принцип "сначала под землей, затем на поверхности". В отличие от традиционного подхода, при котором инженерные сети прокладывают отдельно друг от друга, в Сюнъане коммуникации разместили в общих технических тоннелях.

Известно, что общая длина подземной сети составляет 106 км. Ее создали в том числе для того, чтобы сократить необходимость регулярно вскрывать дорожное покрытие при ремонте и обслуживании коммуникаций.

Интересно, что подземная инфраструктура работает как цифровая модель города.

К примеру, как гласит публикация издания CGTN, с помощью информационного моделирования зданий (BIM) и цифровых датчиков специалисты отслеживают давление воды, температуру, влажность и уровень газа.

Для осмотра тоннелей также используют роботов.

Если раньше проверка участка протяженностью 11,75 км занимала у двух специалистов около 22 часов, то теперь пять четвероногих роботов выполняют эту работу за три-четыре часа.

Кроме того, инженерные сети интегрированы в городскую платформу управления.

Специалисты уточняют, что умные камеры автоматически обнаруживают скопления воды глубиной более 10 сантиметров и мгновенно передают информацию о них. При проектировании инфраструктуры также учли риск наводнений.

Немного ранее мы писали о том, что Китай выступил за усиление международного контроля над деятельностью в космосе и предотвращение гонки вооружений. В МИД КНР предупредили, что космическое пространство рискует превратиться в новую арену военных конфликтов.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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