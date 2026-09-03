В Темиртау открыт Центр надзорного реагирования

В открытии приняли участие начальник Департамента финансов Генеральной прокуратуры Ильяс Испанов, заместитель начальника Службы Акымжан Умбиталин, прокурор Карагандинской области Мурат Тлеубердиев и представители государственных органов города.

Новый центр предназначен для повышения эффективности прокурорского надзора, усиления контроля за соблюдением законности и оперативного принятия мер по защите прав граждан и интересов государства.

Одним из ключевых преимуществ центра является возможность круглосуточного мониторинга ситуации в городе. К единой видеостене подключены 1 575 камер, установленных на улицах, парках, школах, дошкольных и медицинских учреждениях, а также в других объектах.

Отдельное внимание уделяется соблюдению прав лиц, содержащихся в изоляторах временного содержания. Дистанционный контроль позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать необходимые меры. Благодаря работе центра 8 лиц были освобождены из незаконного содержания.

Кроме этого, к данному центру интегрирована система цифрового надзора, что также позволяет широко использовать уникальные возможности данной системы.

Круглосуточный мониторинг осуществляют дежурные прокуроры. При выявлении правонарушений или иных нарушений законности информация оперативно обрабатывается без выезда прокурора на место.

В результате принимаемых мер общий уровень преступности в городе снижен на 28%, в том числе особо тяжкие преступления на 50%, совершенные несовершеннолетними на 87%.