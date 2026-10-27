Сын миллиардера погиб при загадочных обстоятельствах

В Лаосе при загадочных обстоятельствах скончался Есихито Осима – сын известного японского миллиардера Кеншина Осимы и бывший руководитель финансовой компании LALCO, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Tokyo Reporter, компания Lao ASEAN Leasing Public Company (LALCO) официально объявила о смерти своего экс-руководителя на странице в соцсети. Однако причин трагедии в фирме не назвали.

После его гибели новым директором фирмы стала Юрико Осима – супруга Кеншина Осимы, который занимает в компании пост старшего консультанта.

"От имени руководства и всех сотрудников компания выражает искренние соболезнования и разделяет скорбь с семьей и близкими. Мы посвящаем свои молитвы упокоению его души", – говорилось в удаленном сообщении, подписанном Кеншином Осимой.

Правоохранительные органы до сих пор воздерживаются от комментариев.

В то же время проживающий во Франции лаосский активист Джозеф Акаравонг заявил, что сына миллиардера расстреляли неизвестные.

"Расправа произошла около 21:10 14 октября 2026 года на парковке жилого комплекса во Вьентьяне. Активист также опубликовал запись с камер наблюдения, запечатлевшую момент нападения", – говорится в сообщении.

Известно, что Есихито Осима ранее возглавлял крупную лизинговую компанию LALCO, специализирующуюся на предоставлении в аренду автомобилей и мотоциклов.

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