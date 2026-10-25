Дядя жестоко расправился с 33-летним племянником из-за наследства

В Подмосковье задержали 55-летнего мужчину по подозрению в убийстве 33-летнего племянника на фоне спора о наследстве. По версии следствия, конфликт между родственниками длился около двух лет и был связан с разделом недвижимости, сообщает Zakon.kz.

По информации Следственного комитета РФ по Московской области, погибшего обнаружили в лесополосе. По подозрению в преступлении был задержан его родной дядя, который уже дал признательные показания.

Как пишет сайт kp.ru, Даниил пропал утром 12 октября 2026 года, когда отправился из дома на работу. В поисках мужчины, организованных после обращения его супруги в полицию, участвовали правоохранители, следователи, волонтеры отряда "ЛизаАлерт" и местные жители.

Согласно материалам следствия, преступление произошло в жилом доме на проезде Пришвина. Во время конфликта дядя нанес племяннику несколько смертельных ударов шилом, после чего вывез тело в лесной массив и сбросил его в коллектор.

Причиной трагедии стал двухлетний спор за недвижимость: после того как бабушка подарила Даниилу половину дома и участка, дядя попытался оспорить сделку. Однако племянник выиграл все четыре судебных процесса, последний из которых завершился 28 сентября.

На данный момент фигурант уголовного дела арестован, расследование продолжается.

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