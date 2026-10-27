Мощный смерч обрушился на Анталью: есть погибшие

Смерч ударил по строительной площадке в квартале Февзи Чакмак округа Кепез в Анталье. Он разрушил два контейнера, в которых жили строители, сообщает Zakon.kz.

По данным Anadolu Ajansı, ранее метеорологическая служба объявила в регионе желтый уровень предупреждения из-за сильных дождей. Губернатор Анталии Хулуси Шахин заявил, что смерч образовался в горной местности в неожиданном месте и двигался с северо-запада на юго-восток.

Ночью 26 октября 2026 года он обрушился на строительную площадку в районе Кепез. Он разрушил два контейнера, в которых находились рабочие. Четверо из них погибли: двое скончались на месте, еще двое – в больнице.

По словам губернатора, смерч разрушал все на своем пути, но исчез через несколько сотен метров.

"Других пострадавших нет. Повреждено девять автомобилей. Некоторые части контейнера долетели до детского сада, расположенного неподалеку", – сказал Хулуси Шахин.

Губернатор подчеркнул что в отношении ответственных за строительную площадку начато расследование.

🚨 #TURKEY: A tornado tore apart two worker containers at a construction site in Antalya’s Kepez district, killing 4 workers and injuring 1. A tower crane was also toppled as severe weather battered the area. #ข่มขลังตอนที่8 #salı #GSvFB https://t.co/iXqU8Gbq7Z — Eyes on the Globe (@eyes_globe) October 27, 2026

Ранее власти Турции заявили, что в стране не осталось бездомных животных. Некоторым из них удалось найти новых хозяев, а остальных разместили в приютах или специальных зонах.