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Мир

Госпереворот или политический кризис: что происходит в Польше

Польша, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2026 11:03 Фото: Zakon.kz (с генерировано нейросетью)
В Польше обострилось противостояние между президентом Каролем Навроцким и правительством Дональда Туска. Глава государства заявил о силовом захвате Конституционного трибунала и созвал срочные консультации с парламентскими партиями, сообщает Zakon.kz.

В обращении 31 октября Навроцкий обвинил власти в нарушении конституционного порядка и потребовал вывести силовиков с территории судебного органа.

"Этой ночью произошло нарушение конституционного порядка Республики Польша и силовой захват конституционного государственного органа. Я провел консультации с первым председателем Верховного суда Збигневом Капиньским, который также не признает законными действия лиц, узурпирующих власть в Конституционном трибунале", – заявил президент.

Навроцкий подчеркнул, что ситуация представляет угрозу внутренней безопасности страны. В связи с этим он объявил о проведении срочных консультаций с представителями парламентских политических сил для стабилизации обстановки и восстановления конституционного порядка.

Президент также сообщил, что обеспечил доступ в здание трибунала его вице-председателю Бартоломею Соханьскому, которого считает законно исполняющим свои обязанности.

Поводом для обострения конфликта стало решение судьи Анны Корвин-Пиотровской, которая 30 октября объявила о временном отстранении председателя Конституционного трибунала Богдана Свенчковского и его заместителя Бартоломея Соханьского. Она заявила, что берет руководство судебным органом на себя как судья с наибольшим стажем работы.

Свенчковский и Соханьский не признали это решение. Последний назвал происходящее государственным переворотом.

Вечером 30 октября на территорию Конституционного трибунала вошла полиция, а возле здания собрались протестующие. Между демонстрантами и правоохранителями произошли столкновения. Прибывшего к зданию Свенчковского полицейские не пропустили внутрь.

На фоне происходящего Навроцкий экстренно прервал поездку в Сенегал и вернулся в Варшаву. Ночью президент прибыл к зданию Конституционного трибунала и вошел внутрь, несмотря на сопротивление находившихся там судей. В канцелярии главы государства заявили о нарушении его неприкосновенности.

Премьер-министр Дональд Туск, в свою очередь, поддержал действия по изменению руководства трибунала. Он заявил, что восстановление верховенства права является обязанностью правительства после нескольких лет нарушений при правлении партии "Право и справедливость".

Противостояние вокруг Конституционного трибунала продолжается с 2015 года. После возвращения Туска к власти в 2023 году правительство приступило к реформированию судебной системы, однако столкнулось с сопротивлением президента и оппозиции.

В настоящее время две группы судей претендуют на законное руководство Конституционным трибуналом, а президент и правительство поддерживают противоположные стороны конфликта.

Ранее эстонский канатоходец совершил экстремальную прогулку между небоскребами в Польше.

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Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Дежурный контент-редактор
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